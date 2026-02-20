Başkan Erdoğan'ın Etiyopya ziyaretinin arka planı: Kirli bölgesel hesapları bozma girişimi!
Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Etiyopya ziyaretinin arka planıyla ilgili dikkat çeken bir yazı kaleme aldı. Mahmut Övür, "Artık Afrika coğrafyasında Türkiye hesaba katılan ve oyun kuran bir ülke. Somali ve Libya'daki özel ve yakın bağı dışında, başta Mısır olmak üzere bütün Afrika kıtasıyla Türkiye'nin ilişkisi çok iyi" dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Etiyopya ziyareti dünyanın dikkatini çekti. Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür, ziyaretle ilgili bugünkü köşesinden çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Mahmut Övür, "İşte bir günlük Etiyopya gezisinin arka planında böyle kirli bir bölgesel hesabı bozma girişimi var..." ifadelerini kullandı.
İşte Mahmut Övür'ün 'Etiyopya'da ne işimiz var?' başlıklı yazısı:
Bu tür soruları son 15 yılda onlarca kez duyduk... Rahmetli Deniz Baykal hariç son iki CHP genel başkanı ve monşer danışmanları her dış hamlede, "Suriye ve Libya'da ne işimiz var?" demeyi marifet saydı.
Önceki gün Başkan Erdoğan'ın bir günlük Etiyopya gezisine de bu gözle bakan fondaş kalemşorlar çıktı. Oysa gezi "1 günlük" de olsa etkisi önümüzdeki yılları kapsayacak boyuttaydı. Çünkü Afrika Boynuzu'nun en büyük ve en yoksul ülkesi Etiyopya hem Afrika'nın diplomasi merkezi hem de Somali, Sudan, Eritre ve Mısır coğrafyasında en stratejik konumdaydı.
Türkiye ile yakınlığı da derin tarihi ve kıtanın tek sömürge olmayan "bağımsızlık ruhu"na sahip kimliğiyle ilgiliydi. Öyle olmasaydı Mustafa Kemal Atatürk daha cumhuriyetin üçüncü yılında 1926'da ilk büyükelçiliği orada açmazdı.
Başkan Erdoğan dönüş yolunda bu tarihe atıf yaparak şöyle diyordu:
"Sahra Altı Afrika'daki en eski büyükelçiliğimizin 1926 yılında Addis Ababa'da açılması, cumhuriyetimizin geçmişinde bu kadim şehri, Afrika kıtasıyla ilişkilerimizin kalbine yerleştirdiğini gösteriyor."
Başkan Erdoğan işte Afrika kıtasının kalbine yerleştirilen Etiyopya ile uzun süre askıya alınan ilişkileri 2005'te yeniden canlandırıyor ve tarihi bir adım atıyordu. Bu tarihi adımı Anadolu Ajansı analizi için değerlendiren Doç. Dr. Yunus Turhan şöyle diyordu: