Başkan Erdoğan’ın Etiyopya ziyaretinin arka planı: Kirli bölgesel hesapları bozma girişimi!

Bu tür soruları son 15 yılda onlarca kez duyduk... Rahmetli Deniz Baykal hariç son iki CHP genel başkanı ve monşer danışmanları her dış hamlede, "Suriye ve Libya'da ne işimiz var?" demeyi marifet saydı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Etiyopya ziyareti dünyanın dikkatini çekti. Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür, ziyaretle ilgili bugünkü köşesinden çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Mahmut Övür, "İşte bir günlük Etiyopya gezisinin arka planında böyle kirli bir bölgesel hesabı bozma girişimi var..." ifadelerini kullandı.

Önceki gün Başkan Erdoğan'ın bir günlük Etiyopya gezisine de bu gözle bakan fondaş kalemşorlar çıktı. Oysa gezi "1 günlük" de olsa etkisi önümüzdeki yılları kapsayacak boyuttaydı. Çünkü Afrika Boynuzu'nun en büyük ve en yoksul ülkesi Etiyopya hem Afrika'nın diplomasi merkezi hem de Somali, Sudan, Eritre ve Mısır coğrafyasında en stratejik konumdaydı.

Türkiye ile yakınlığı da derin tarihi ve kıtanın tek sömürge olmayan "bağımsızlık ruhu"na sahip kimliğiyle ilgiliydi. Öyle olmasaydı Mustafa Kemal Atatürk daha cumhuriyetin üçüncü yılında 1926'da ilk büyükelçiliği orada açmazdı.