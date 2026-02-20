Bilal Erdoğan: “Vakfın desteklediği öğrencilerin hedefleri küresel ve global olmalı”

Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı Mütevelli Heyeti ve Yönetim Kurulu Başkanı Mecit Çetinkaya'nın açılış konuşmasının ardından konuşan İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, Fuat Sezgin Vakfı olarak her geçen yıl hedeflerimize daha yaklaşarak ilerledik. Bu sene heyecan verici gelişmeler yaşandı. Almanya'daki süreçlerle ilgili biraz bizi umutlandıran haberler aldık. Ümit ediyoruz ki Almanya'daki enstitüyle de bir çalışan akademik ilişkimiz olmasına dair biraz ümit veren duyumlar aldık. Onu da başarırsak bir ayağı Frankfurt'ta bir ayağı İstanbul'da olan Fuat Sezgin'in adını olması gerektiği gibi bu iki merkezden yaşatabilen bir misyonu kazanmış oluruz. Çünkü inanıyorum ki onlar da bizimle daha güçlü olacaklarının farkındalar. Biz olmadığımız zaman bir yere varamayacaklarının farkındalar. Vakıf desteğini alan öğrencilerin mütavazi değil küresel ve Global hedeflere yönelmesini istiyoruz " dedi.

"DÜNYADA SAHİBİ OLMAYAN MÜSLÜMAN TOPLULUKLARIN EĞİTİMİ İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Erdoğan, "Ramazan'ın ilk iftarını Bangladeş'teki Arakanlı mültecilerin olduğu kamplarda yapalım diye bir düşüncemiz oldu. Amerika'dan oradaki mültecilerin eğitimiyle ilgili çalışan bir gönüllü bana ulaştı ve orada eğitimle ilgili ciddi bir geri gidiş söz konusu olduğunu söylendi. Uluslararası yardım kuruluşlarının bütçelerinde özellikle Amerika'nın geri çekilmesinden sonra ciddi düşüşler söz konusu. Savunma bütçelerini artırmaya çalışırken buralardan ilk feragatleri yapıyorlar. O ikinci bir darbe olarak kendini gösteriyor. Eğitim bunlardan sonra geliyor ve bu bütçe sıkıntıları maalesef zaten 82 yılından beri kendi ülkelerinde vatandaşlık verilmeyen bu insanların eğitime asla dönememeleri demek. Dünyada hiçbir sahibi olmayan Müslüman toplulukların eğitimi için birşeyler yapabilirmiyiz diye çalışıyoruz. Dolayısıyla oradaki çocukların eğitimlerinin yaygın olarak gerçekleştirilebilmesiyle ilgili bir dikkat çekmeye, bir farkındalık oluşturmaya çalışacağız. Biz de hiç olmazsa şu dönemeçte eğitimleriyle ilgili biraz daha bir şeyler yapılabilir mi diye çalışacağız. Burası da bir eğitim vakfı. Biz de Fuat Sezgin'in mirasını akademik camiada yaşatacak, daha ileri noktalara taşıyacak, onun temel mesajını kitlelere ulaştıracak çok iyi bilim insanlarını yetiştirmeye çalışıyoruz, yetiştiriyoruz" ifadelerini kullandı.