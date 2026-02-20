Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy Kırıkkale'de konuştu: Şehrin kültürel altyapısı daha da güçlendirilecek

Bakan Ersoy, Kırıkkale programı kapsamında ilk olarak valiliği ziyaret ederek şeref defterini imzaladı. Ersoy burada, Kırıkkale Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, Belediye Başkanı Ahmet Önal, AK Parti Kırıkkale Milletvekili Mustafa Kaplan ve AK Parti İl Başkanı Engin Pehlivanlı ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından basına kapalı değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

"RAMAZAN'DA KIRIKKALE'DE OLMAKTAN MUTLUYUM"

AK Parti İl Başkanlığı'nda açıklamalarda bulunan Bakan Ersoy, Ramazan ayının rahmet, bereket ve paylaşma ayı olduğunu vurgulayarak, "Ramazan'ın ikinci gününde Kırıkkale'de olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Milletvekilimiz ve il teşkilatımızın daveti üzerine programımızı değiştirerek iftarımızı Kırıkkale'de yaptık" dedi.

HASANDEDE'YE 110 MİLYON LİRALIK YATIRIM

Kırıkkale'nin sanayisi, üretim gücü ve genç nüfusuyla Anadolu'nun güçlü şehirlerinden biri olduğunu belirten Ersoy, kültür ve turizm yatırımlarının kararlılıkla sürdüğünü ifade etti. Bu kapsamda 110 milyon lira yatırımla Hasandede Kültür Merkezi'nin hizmete açıldığını belirten Ersoy, "Kamu Eliyle Yapılan Kültür Yatırımlarına Destek Projesi kapsamında Kırıkkale'ye ayrıca 1 milyon 200 bin lira destek sağladık" diye konuştu.

TANITIM ATAĞI SÜRÜYOR

Kentin turizm potansiyelinin daha geniş kitlelere ulaştırılması amacıyla tanıtım çalışmalarının Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) aracılığıyla yürütüldüğünü kaydeden Ersoy, "GoKırıkkale ve Gezsen Kırıkkale platformları üzerinden şehrimizin değerlerini ön plana çıkarıyoruz" dedi.

Ayrıca Kapadokya Üniversitesi ile hazırlanan Turizm Tanıtım ve Geliştirme Yol Haritası doğrultusunda yeni projelerin hayata geçirileceğini belirten Ersoy, Ramazan ayının ülkeye ve millete hayırlar getirmesini temenni etti. Kırıkkale'de kültür ve turizm alanında atılan adımların önümüzdeki süreçte şehrin marka değerini daha da artırması bekleniyor.