Haberler

Gündem Haberleri

107 sayfalık 'Terörsüz Türkiye Raporu' yayımlandı!

107 sayfalık 'Terörsüz Türkiye Raporu' yayımlandı!

Terörsüz Türkiye kapsamında kurulan TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu raporu Meclis’in internet sitesinde yayınlandı. Rapor, ekleriyle birlikte 107 sayfadan oluşurken, rapora komisyonun son toplantısının tutanağı da eklendi.

Giriş Tarihi: 21 Şubat 2026 00:30 Son Güncelleme: 21 Şubat 2026 01:25

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun, 18 Şubat'ta yaptığı son toplantısında 47 oyla kabul ettiği rapordaki redaksiyon için yetki alınmıştı. Düzeltmeler tamamlandı ve rapor TBMM'nin resmi internet sitesinde yayımlandı.

Böylece rapor tüm kamuoyunun bilgisine de sunulmuş oldu. Rapor, ekleriyle birlikte 107 sayfadan oluşuyor. Rapora, komisyonun son toplantısının tutanağı da eklendi. Tutanakta partilerin görüşlerinin yanı sıra şerhleri de yer alıyor. Rapor, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un "takdim" yazısı ile başlıyor. Yedi bölümden oluşan raporda, "sonuç ve değerlendirme" ile "ekler" bölümü de bulunuyor.