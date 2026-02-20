107 sayfalık 'Terörsüz Türkiye Raporu' yayımlandı!
Terörsüz Türkiye kapsamında kurulan TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu raporu Meclis’in internet sitesinde yayınlandı. Rapor, ekleriyle birlikte 107 sayfadan oluşurken, rapora komisyonun son toplantısının tutanağı da eklendi.
Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun, 18 Şubat'ta yaptığı son toplantısında 47 oyla kabul ettiği rapordaki redaksiyon için yetki alınmıştı. Düzeltmeler tamamlandı ve rapor TBMM'nin resmi internet sitesinde yayımlandı.
Böylece rapor tüm kamuoyunun bilgisine de sunulmuş oldu. Rapor, ekleriyle birlikte 107 sayfadan oluşuyor. Rapora, komisyonun son toplantısının tutanağı da eklendi. Tutanakta partilerin görüşlerinin yanı sıra şerhleri de yer alıyor. Rapor, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un "takdim" yazısı ile başlıyor. Yedi bölümden oluşan raporda, "sonuç ve değerlendirme" ile "ekler" bölümü de bulunuyor.
Kurtulmuş'un yazısında şöyle deniliyor:
"Türklerin, Kürtlerin, Arapların bölgede yaşayan diğer kardeş halklarla birlikte oluşturacağı doğal ittifak, bölgede emperyalistlerin kurguladığı dağılma ve parçalanma senaryolarını bozacak, planlarını etkisiz hâle getirecek bir dönemi başlatacaktır.Milletimiz, bozguncu emellerden daha güçlü bir birlik, kardeşlik ve bütünleşme iradesine sahiptir.