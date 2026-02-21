Cevdet Yılmaz: “Hem güçlü hem haklı olacağız”
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ankara'da Kızılcahamam-Çamlıdere Eğitim ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı (ESYAV) tarafından düzenlenen iftar programına katıldı. İftardan önce konuşma gerçekleştiren Yılmaz, "Ben güçlüysem her şeyi yapabiliriz diyen bir zihniyetten değiliz. Maalesef böyle bir zihniyet dünyada hakim hale gelmiş durumda” ifadelerine yer verirken, “Biz şunu söylüyoruz hem güçlü olacağız hem de haklı olacağız” dedi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Ankara'da Kızılcahamam-Çamlıdere Eğitim ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı (ESYAV) tarafından düzenlenen iftar programına katıldı. İftardan önce konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Ramazan ayı nefsimizi terbiye ettiğimiz, kalbimizi arındırdığımız, hayata ve birbirimize karşı sorumluluklarımızı yeniden hatırladığımız bir muhasebe mevsimidir.
Oruçla sabrı, iftar sofralarıyla şükrü, teravihlerle birlik duygusunu idrak ederiz. Ramazan, insanın yalnız kendi açlığını değil, başkasının ihtiyacını da hissettiği bir irfan mevsimidir. Ramazanın verdiği sükunet, vicdanı daha hassas kılar; başkasının yükünü omuzlama sorumluluğunu hatırlatır. Paylaşmanın bereketi, Ramazan'da daha görünür hale gelir" dedi.
"SADAKA ANLAYIŞI İÇİNDE EĞİTİME KATKI, DÖNÜŞTÜRÜCÜ GÜCÜ EN YÜKSEK ALANLARDAN BİRİDİR"
ESYAV Vakfı'nın 35 bin öğrenciye burs imkanı sunduğuna dikkati çeken Yılmaz, "Kuruluşundan bugüne 35 bin öğrenciye burs imkânı sunmuş, 2 bin üniversite öğrencisine de destek sunuyor. Türkiye'nin 73 iline ulaşan bu burs ağı var. Sadece burs vermekle de yetinmiyor ayrıca başka pek çok desteği de sağlayan bir kurumumuz" diye konuştu.