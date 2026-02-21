Cevdet Yılmaz: “Hem güçlü hem haklı olacağız”

Vakıf geleneğinin ihtiyaç sahiplerini gözetmeye esas aldığı gibi devlet aklının da aynı sorumluluk bilinciyle hareket ettiğini ifade eden Yılmaz, "Ben güçlüysem her şeyi yapabiliriz diyen bir zihniyetten değiliz. Maalesef böyle bir zihniyet dünyada hakim hale gelmiş durumda. Biz şunu söylüyoruz hem güçlü olacağız hem de haklı olacağız. Güçsüz olursanız o da çare değil. Güçlüler gelir haklı da olsanız bin bir türlü zulümler yapıyorlar. Dolayısıyla hem haklı olacağız hem güçlü olacağız" ifadelerini kullandı.