  • Haberler
  • Gündem Haberleri
  • AK Partili Hüseyin Yayman, Hatay Arkeoloji Müzesi'ndeki ziyaret etti: Eser sayısını 40 bine çıkaracağız

AK Partili Hüseyin Yayman, Hatay Arkeoloji Müzesi'ndeki ziyaret etti: Eser sayısını 40 bine çıkaracağız

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman ,Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından iyileştirme ve yenileme çalışmaları başlatılan Hatay Arkeoloji Müzesi'ni ziyaret etti. Müzenin, dünyanın en önemli mozaik müzelerinden olduğunu belirten Yayman, "Müzemizde depremden önce toplam 37 bin eser vardı. İnşallah müzemiz açıldığında bu sayıyı da 40 bine çıkartıp yeni bölümler açmak suretiyle Hatay Arkeoloji Müzesi'ni inşallah hak ettiği yere bir kez daha getireceğiz." dedi.

AK Partili Hüseyin Yayman, Hatay Arkeoloji Müzesi’ndeki ziyaret etti: Eser sayısını 40 bine çıkaracağız
AA

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, 6 Şubat 2023'teki depremlerde hasar gören Hatay Arkeoloji Müzesi'nde yürütülen iyileştirme ve yenileme çalışmalarını inceledi.

Yayman, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından çalışma başlatılan müzeyi ziyaret etti.

AK Partili Hüseyin Yayman, Hatay Arkeoloji Müzesi’ndeki ziyaret etti: Eser sayısını 40 bine çıkaracağız

Çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Yayman, incelemesinin ardından gazetecilere, Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinesindeki çalışmaların titizlikle devam ettiğini söyledi.

"ESER SAYISINI 40 BİNE ÇIKARTIP YENİ BÖLÜMLER AÇACAĞIZ"

Müzenin, dünyanın en önemli mozaik müzelerinden olduğunu belirten Yayman, şöyle konuştu:

AK Partili Hüseyin Yayman, Hatay Arkeoloji Müzesi’ndeki ziyaret etti: Eser sayısını 40 bine çıkaracağız

"Müzemiz, Hatay'ın tarihsel ve kültürel zenginliğini, geleneğini folklorunu ortaya koymaktaydı. Tüm şehrimiz gibi maalesef müzemiz de çok büyük hasar aldı. Şimdi Kültür ve Turizm Bakanı'mız Sayın Mehmet Nuri Ersoy'un çalışmalarıyla inşallah yıl sonunda müzemizin bir bölümünü faaliyete açacağız. Müzemizde depremden önce toplam 37 bin eser vardı.

AK Partili Hüseyin Yayman, Hatay Arkeoloji Müzesi’ndeki ziyaret etti: Eser sayısını 40 bine çıkaracağız

İnşallah müzemiz açıldığında bu sayıyı da 40 bine çıkartıp yeni bölümler açmak suretiyle Hatay Arkeoloji Müzesi'ni inşallah hak ettiği yere bir kez daha getireceğiz."

Yayman'a incelemesinde İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdullah Dinç, AK Parti İl Başkanı Mustafa Erdoğan ve Müze Müdürü Ali Çelikay eşlik etti.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!