Bakan Tekin A Haber'de: Laiklik bildirisi ve Ramazan tartışmalarına yanıt
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, A Haber ekranlarında Melih Altınok ile Sebep Sonuç programına konuk oldu. Bakan Tekin, 168 ismin tepki çeken laiklik bildirisi, okullardaki Ramazan etkinliği tartışmaları ve gündeme dair merak edilen soruları yanıtlıyor.
Bakan Tekin'in konuşmasından öne çıkan satır başları ise şu şekilde:
"Başladığımız günden beri 2023 yaz aylarında da Türkçe üzerine odaklanan, çocuklarımızı geliştiren bir dizi önelmler aldık ve genelge yayınladık. sosyolojik anlamda her ülkenin sosyolojik yapıları tarihle beraber gelişir. Bizim kültürümüzde geleneklerimizde yardımlaşma dayanışma vardır. Biz de bunu genelge ile yayınladık.