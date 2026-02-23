Numan Kurtulmuş, Terörsüz Türkiye raporu için partileri ziyaret edecek
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Terörsüz Türkiye raporu için partileri ziyaret edecek. Kurtulmuş geçen hafta, “Hemen ramazan sonrasında bu yasal düzenlemelerin gündeme gelmesinin şart olduğu kanaatindeyim. Bir yere kadar geldikten sonra böyle bir ittifak ortaya çıktıktan sonra bunun gereğini yerine getirmek lazım" açıklaması yapmıştı.
TBMM Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun raporu geçen hafta kabul edilmişti. Kurtulmuş bu kapsamda, siyasi partileri ziyaret edecek.
PARTİ GRUPLARI ZİYARET EDİLECEK
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, 24 Şubat Salı günü saat 12.00'de MHP, saat 15.30'da CHP, saat 16.30'da DEM Parti'nin, 25 Şubat Çarşamba günü ise saat 15.00'de Yeni Yol Partisi, saat 16.00'da AK Parti'nin Meclis'teki gruplarını ziyaret edecek.