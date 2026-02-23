SON DAKİKA: Kabine Toplantısı başladı! İşte masadaki kritik konular...
Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Kabine Toplantısı başladı. Kabine Toplantısı'nda iç ve dış politikadan ekonomiye kadar birçok kritik başlık ele alınacak. Toplantının ana başlıklarını "Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında atılması planlanan yasal adımlar ile bölgesel gelişmeler oluşturuyor.
Kabine toplantısında, TBMM bünyesinde kurulan Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun hazırladığı rapor Kabine de ele alınacak. Meclis'ten çıkan rapor doğrultusunda ilerleyen günlerde atılması planlanan adımların çerçevesi değerlendirilecek.
Edinilen bilgilere göre; toplantıda özellikle infaz düzenlemesi, Türk Ceza Kanunu ve Terörle Mücadele Kanunu'nda yapılması öngörülen değişiklikler masaya yatırılacak.
İRAN–ABD GERİLİMİ VE BÖLGESEL YANSIMALAR
Kabine toplantısında Ortadoğu'da tansiyonu yükselten İran–ABD gerilimi ve bölgesel gelişmelere de geniş yer ayrılacak. ABD'nin İran'a yönelik müdahale tehdidinin gündemdeki yerini koruduğu bir dönemde, Türkiye'nin hem İran hem de ABD ile sürdürdüğü diplomatik temasların yansımaları değerlendirilecek.