Tacizci başkana CHP sahip çıktı

Mete Akyolcular'ın 28 yaşındaki partili Z.G.'yi de taciz ettiği ortaya çıkmıştı. Akyolcular, CHP'li Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'ın yanından bir an olsun ayırmazken, Akyolcular'ın, Belediyenin organizasyon işlerini yürüttüğü öğrenildi. Bursa'da 2021 yılında CHP Osmangazi İlçe Başkanı olan Mete Akyolcular, parti üyesi 17 yaşındaki bir genç kıza WhatsApp üzerinden taciz içerikli mesajlar gönderdiği ortaya çıkmıştı.

Kendisine 'ağabey' diyen genç kıza art arda emojiler gönderen Akyolcular, genç kızın tüm uyarılarına rağmen "Bana abi deme, senden hoşlanıyorum" diyerek tacize devam etmişti. SABAH'ın ortaya çıkardığı taciz skandalı sonrası, Akyolcular'ın daha önce de partide sekreterlik yapan 28 yaşındaki Z.G. isimli kadına hoşlandığını söyleyip, elle sarkıntılık ettiği ve fiziksel tacizde bulunduğu ortaya çıkmıştı.

Tüm bunlara rağmen ne CHP İl yönetimi, ne de Genel Merkez, Akyolcular'ı partiden ihraç etmek yerine yeniden üye olma hakkını kaybetmemesi için istifaya zorlamıştı. Akyolcular ise kamuoyuna yansıyan çirkin mesajlarına rağmen tacizi yalanlamış ve "Karalama kampanyası" diyerek istifa etmişti.

YENİDEN CHP'DE

Aradan geçen süre içinde CHP çatısı altında yeniden boy göstermeye başlayan Mete Akyolcular'ın partiye yaptığı üyelik başvurusunun da kabul edildiği öğrenildi. Akyolcular'ın sosyal medya hesabından da parti çalışmalarını paylaşmaya başladığı görüldü. Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'ın yanından bir an olsun ayrılmayan ve belediyenin etkinlikleri de katılan Akyolcular'ın, Belediyenin organizasyon işlerini yürüttüğü öğrenildi. CHP'li Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'ın, organizasyon işlerini Mete Akyolcular'a bıraktığı, Akyolcular'ın organizasyon şirketleriyle anlaşıp, Belediyeyle iş bağlantısı yaptığı öğrenildi.