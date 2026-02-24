Bahçeli'den önemli açıklamalar: Terörsüz Türkiye'nin kazananı herkes olacak

Son dakika haberleri: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Süreç Komisyonu'nun üstlendiği rol ile ezberleri bozduğunu, tabuları yıktığını belirten Bahçeli, "Ortak gayemiz Terörsüz Türkiye olmalı. Terörsüz Türkiye'nin kazananı herkes olacak." dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu.

"MEB'İN RAMAZAN GENELGESİ'Nİ TEBRİK EDİYORUZ"

Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkanlar:

"Manevi erime küresel salgına dönüştü. Dünyanın alacakaranlık halinde çocukları düşünmeliyiz.

Okullarda ramazan etkinlikleri doğru. MEB'in Ramazan Genelgesi'nin neresi yanlış.

MEB'in Ramazan Genelgesi'ni tebrik ediyoruz. Allah'a iman gericilikse biz de gericiyiz. Bunlarda hiç mi utanma duygusu kalmadı?

"KCK'NIN FESHİ SAĞLANMALI"

Terör örgütü PKK tepeden bitmeli. KCK'nın feshi sağlanmalı.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE'NİN KAZANANI HERKES OLACAK"

Devletimiz Türkiye Cumhuriyeti'dir. Terörsüz Türkiye hedefiyle devlet ve millet kudreti teyit edilmiştir. Yeni yüzyılın rotası belirlenmiştir. Meclis inisiyatif almış, siyasi partilerin çoğu meseleye olumlu yaklaşmıştır.

Süreç Komisyonu, üstlendiği rol ile ezberleri bozmuştur, tabuları yıkmıştır. Ortak gayemiz Terörsüz Türkiye olmalı...

Silahların susmasıyla siyaset konuşacak. Terörsüz Türkiye'nin kazananı herkes olacak. Ülkemizde Türk neyse Kürt de odur.

Sözlerime son verirken, futbolda bahis ve şike soruşturmasının ne kadar önemli olduğunu belirtmek isterim. Mağduriyet yaşayan kulüplerimizin hakkı gözetilmelidir."

