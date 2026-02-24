Bakan Göktaş: "İstikrar ve kalkınmanın temel unsuru ailedir"

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Göktaş, Macaristan 'ın başkenti Budapeşte 'de düzenlenen "Aile Odaklı Zirve"ye katılarak, "Dünya Genelinde Aile Odaklı İş Birliğinin Önemi" adlı panelde konuştu. Göktaş, konuşmasında ailenin, toplumların dayanıklılığını belirleyen en temel kurum olarak kritik konuma geldiğini söyledi.

"DEĞERLER GENÇ NESİLLERE AKTARILIYOR"

Değerlerin genç nesillere ailede aktarıldığını söyleyen Bakan Göktaş, ailenin, dayanışmanın ve toplumsal aidiyetin en güçlü biçimde kurulduğu, bireyin kendini güvende hissettiği ilk sosyal çevre olduğunu belirtti.

Ailenin uluslararası hukukta da tanımlanmış toplumsal bir kurum olduğunu anımsatan Göktaş, "İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, aileyi toplumun doğal ve temel birimi olarak kabul etmektedir. Aynı zamanda hem devlet hem de toplum tarafından korunması gerektiğini vurgulamaktadır." dedi.

Dünyada aile kurumunun giderek benzeşen varoluşsal tehditlerin baskısı altında olduğunu vurgulayan Bakan Göktaş, "Artan bireyselleşme, yalnızlaşma, dijitalleşme ve demografik değişimler, aileyi güçlendirmeyi küresel gündemin merkezine taşıyor, ülkeler arası dayanışmayı zorunlu kılıyor." değerlendirmesini yaptı.