SON DAKİKA… 16 yaşındaki genç kızı taciz etmişti: Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede hakkında iddianame hazırlandı!

SON DAKİKA… Giresun'da Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede, belediye çalışanının 16 yaşındaki kızına cinsel içerikli mesajlar gönderdi. Skandalın ortaya çıkmasının ardından görevden uzaklaştırılan CHP’li belediye başkanı Dede, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hazırlanan iddianamede, Dede hakkında ‘elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan yararlanmak suretiyle çocuğa karşı cinsel taciz’ suçundan hapis cezası istendi. İşte detaylar

İHA

Edinilen bilgiye göre, iddanamede, 2009 doğumlu bir çocuğa sosyal medya uygulamaları üzerinden rahatsız edici içerikte mesajlar gönderildiği iddiasına ilişkin yürütülen soruşturmanın tamamlandığı ve düzenlenen iddianamenin mahkemeye sunulduğu belirtildi.

İddianameye göre, 8 Şubat 2026 tarihinde mağdur olduğu belirtilen çocuk ve annesi, Görele İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne başvurarak, Belediye Başkanı Hasbi Dede'nin kendisine ait olduğu ileri sürülen sosyal medya hesapları üzerinden rahatsız edici mesajlar gönderdiği iddiasıyla şikâyetçi oldu.

Başvuru üzerine savcılıkça soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Soruşturma kapsamında mağdur çocuğa ait cep telefonunun rıza ile incelendiği, mesaj içeriklerinin tutanak altına alındığı ve dijital materyallerin Giresun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele birimince teknik incelemeye tabi tutulduğu bildirildi.

Savcılık, elde edilen deliller doğrultusunda isnat edilen fiilin "elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan yararlanmak suretiyle çocuğa karşı cinsel taciz" suçunu oluşturabileceği değerlendirmesinde bulundu.

İddianamenin mahkemece kabul edilmesi hâlinde sanık sıfatıyla yargılama süreci başlayacak olup, nihai kararın yargılama sonucunda verileceği belirtildi.

