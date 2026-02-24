SON DAKİKA… 16 yaşındaki genç kızı taciz etmişti: Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede hakkında iddianame hazırlandı!
SON DAKİKA… Giresun'da Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede, belediye çalışanının 16 yaşındaki kızına cinsel içerikli mesajlar gönderdi. Skandalın ortaya çıkmasının ardından görevden uzaklaştırılan CHP’li belediye başkanı Dede, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hazırlanan iddianamede, Dede hakkında ‘elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan yararlanmak suretiyle çocuğa karşı cinsel taciz’ suçundan hapis cezası istendi. İşte detaylar
Edinilen bilgiye göre, iddanamede, 2009 doğumlu bir çocuğa sosyal medya uygulamaları üzerinden rahatsız edici içerikte mesajlar gönderildiği iddiasına ilişkin yürütülen soruşturmanın tamamlandığı ve düzenlenen iddianamenin mahkemeye sunulduğu belirtildi.
İddianameye göre, 8 Şubat 2026 tarihinde mağdur olduğu belirtilen çocuk ve annesi, Görele İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne başvurarak, Belediye Başkanı Hasbi Dede'nin kendisine ait olduğu ileri sürülen sosyal medya hesapları üzerinden rahatsız edici mesajlar gönderdiği iddiasıyla şikâyetçi oldu.
Başvuru üzerine savcılıkça soruşturma başlatıldığı kaydedildi.