TBMM Başkanı Kurtulmuş, büyükelçiler ile iftarda bir araya geldi

Kurtulmuş, milli iradenin merkezi TBMM'de bir ramazan akşamında daha büyükelçilerle birlikte olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Büyük İslam medeniyetinde ramazanın hem bireysel olgunlaşma bakımından hem toplumsal iş birliklerinin geliştirilmesi bakımından fevkalade önemli bir ay olduğunu dile getiren Kurtulmuş, bu ayda Müslümanların hem ibadetlerle kendilerini ruhen ve nefsen olgunlaştırdığını hem de sofralarıyla, yardımlarıyla, dayanışmalarıyla toplumsal birlikteliği artırdığını belirtti.

"BÜYÜK BİR KAZANIM"

Kurtulmuş, böylesine önemli bir geleneğin bugün de canlı bir şekilde sürdürülmesinin, İslam dünyanın hemen her yerinde ramazanın büyük etkinliklerle, yüksek bir moralle ve yüksek bir ruh haliyle idrak edilmesinin herkes için büyük bir kazanım olduğunu vurguladı.

Ramazan ayında ortaya çıkan yüksek ruh hali ve moralin, Müslümanların komşu olarak yaşadığı gayrimüslimlerle de bir dayanışma ortamının kurulmasına vesile olduğunu kaydeden Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"İftar sofralarımız aynı zamanda medeniyetimizin canlı bir şekilde tanıtılması için vesiledir. Birliğin, beraberliğin, kardeşliğin, dostluğun paylaşıldığı, fevkalade değer verdiğimiz sofralarımızdır. Bu soframıza bu açıdan icabet ettiğiniz, davetimizi kırmadığınız için her birinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Türkiye'de bulunan yabancı misyonun bütün temsilcilerini, sadece resmi bir görevli olarak değil, aynı zamanda Türkiye'nin dostları olarak kabul eder ve her birinizi de kendi ailemizin bir parçası olarak telakki ederiz."

Kendisinden önce konuşma yapan Cibuti'nin Ankara Büyükelçisi Aden Houssein Abdillahi'nin 13 yılını Türkiye'de doldurduğunu ve artık yarı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğunu söyleyen Kurtulmuş, "Böylece her birinizi de dostumuz olarak telakki ediyor ve kabul ediyoruz." ifadesini kullandı.