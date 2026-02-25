Bakan Çiftçi Çorum’da iftar sofrasında konuştu: “Birlikte Huzur Birlikte Güven”

"40 YILDIR KARARLI MÜCADELEMİZ SÜRÜYOR"

Türkiye'nin son 40 yılda terörle kararlı şekilde mücadele yürüttüğünü vurgulayan Çiftçi, şöyle devam etti:

"Güvenlik güçlerimizin fedakarlığı, aziz milletimizin feraseti sayesinde bugün çok farklı bir noktadayız. Bu başarının en büyük kahramanları, canını bu vatan için feda eden şehitlerimiz ve gazilerimizdir. Hepsine minnet ve şükran borçluyuz. Bugün 'Terörsüz Türkiye' süreciyle yeni bir aşamaya geçilmiş durumdadır. Muhterem Cumhurbaşkanı'mızın kararlı liderliğinde, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin güçlü desteğiyle başlayan bu süreç, aziz milletimizin fertleri arasına nifak sokan terör meselesinin suhuletle çözülmesi iradesidir. Cumhur İttifakı ile başlatılan ve bir devlet projesi olarak yürütülen 'Terörsüz Türkiye' ve 'Terörsüz bölge' vizyonu için İçişleri Bakanlığı olarak azami hassasiyet göstereceğiz. Bu iradeyi ortaya koyan muhterem Cumhurbaşkanı'mıza ve Sayın Devlet Bahçeli'ye bir kez daha şükranlarımı sunuyorum."

Sürece katkılarından ötürü TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonuna teşekkür eden Çiftçi, "İnşallah önümüzdeki dönemde Türkiye Yüzyılı vizyonu hedeflerine doğru kararlı yürüyüşümüzü kimse durduramayacak. Bu milletin istikametini tayin eden irade, yine kendi öz iradesi olacaktır." dedi.

Çiftçi, İçişleri Bakanlığı olarak suç ve suçluyla mücadelenin rehavete kapılmadan, suçu kaynağında kurutacak stratejiler geliştirerek devam edeceğine işaret ederek, "Huzur ve güven ortamını daha da tahkim edeceğiz. Şiarımız nettir. Birlikte huzur, birlikte güven. Türkiye'nin her karış toprağında, her ilinde, her ilçesinde vatandaşımızın yanında olacağız. Devletin şefkatini de kudretini de aynı anda hissettireceğiz." diye konuştu.

Çorum Valisi Ali Çalgan, AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı ve Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da konuşmalarında Bakan Çiftçi'ye yeni görevinde başarı dileğinde bulundu.