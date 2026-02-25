Bakan Göktaş, Batman'da "Kardeşlik Soframız İftar Programı"na katıldı

"Rabb'im birliğimizi, beraberliğimizi daim eylesin inşallah. Bakanlık olarak geçtiğimiz yıl sadece ramazan ayında 390 bin hanemizde iftar gerçekleştirdik." ifadelerini kullanan Göktaş, bu seferberliği bu yıl da sürdürdüklerini bildirdi.

YENİ PROJELERE DESTEK SÖZÜ

Göktaş, şunları kaydetti: "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın talimatları doğrultusunda AK Parti'mizin görevlendirmesiyle Batman'da hem teşkilat buluşması yaptık hem Valiliğimizin koordinasyonunda bağımlılık mücadelesini Türkiye'ye örnek bir modelin Batman'da tohumlarını attık. Yakın zamanda da tüm Türkiye'ye yaygınlaştıracağız. Değerli vatandaşlarımızla bir araya gelmek gerçekten bizler için ayrıca bir mutluluk verici."

Batman'da eser ve hizmet siyasetinin yanında sosyal politika alanında da çok büyük adımlar attıklarını anlatan Göktaş, bu kapsamda da yeni projelerine destek olma sözü verdiklerini belirtti.