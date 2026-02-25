Cevdet Yılmaz'dan istikrar açıklaması: "Enflasyonda düşüş sürecek"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ATO Congresium'daki Geleneksel MÜSİAD Ankara İftarı'nda yaptığı konuşmada, pandemi ve sonrasını kapsayan 2020-2024 döneminde dünya ekonomisinin 100 iken 115 olabildiğini, aynı dönemde Türkiye ekonomisinin 100 iken 130 olduğunu ve dünyanın iki katı kadar bir büyüme kaydettiğini söyledi.

Bu süreçte finansal açıdan istikrarsızlıklar yaşandığını, enflasyon oranının yükseldiğini belirten Yılmaz, "Enflasyon oranını aşağıya çekmek, makro finansal istikrarımızı güçlendirmek, öngörülebilirliğimizi artırmak şu andaki politikalarımızın temel önceliğini oluşturuyor." diye konuştu.

Enflasyonla mücadelede belli bir mesafe alındığına işaret eden Yılmaz, Mayıs 2024'te yüzde 75,5'e kadar yükselen enflasyonun o günden bugüne 45 puan civarında düştüğünü ifade etti.