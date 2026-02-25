SON DAKİKA | Başkan Erdoğan "Emek Sofrası Buluşması" iftar programında açıklamalarda bulunuyor

Başkan Erdoğan, Beştepe Millet Sergi Salonu'nda "Emek Sofrası Buluşması" iftar programına iştirak etti. Erdoğan programın ardından açıklamalarda bulunuyor.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Hukuk tanımaz İsrail hükümeti Gazze'ye yönelik saldırılarını sürdürüyor. İnsani yardım malzemelerinin girişinde hala ciddi güçlükler çekiliyor. Refah Sınır Kapısı'nda zulümler ve İsrail'in keyfi davranışı devam ediyor. Zalime boyun eğmeyen Gazzeli kardeşlerimiz imanları ile tüm Müslümanlara örnek oluyor.

Gönül ve kültür coğrafyamızın her köşesindeki kardeşlerimize buradan selamlarımı iletiyorum. Allah, Gazze'deki mazlumlarla birlikte zulüm gören tüm kardeşlerimizin yardımcısı olsun.