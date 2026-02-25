TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Terör meselesi gündemden kaldırılacak

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Terörsüz Türkiye süreci kapsamında AK Parti'yi ziyaret etti. Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Numan Kurtulmuş "Terör meselesi gündemden kaldırılacak. Bundan sonra demokratik usuller, demokratik kurallar içerisinde Türkiye demokrasisini güçlendirmek bakımından neler gerekiyorsa, o adımlar atılacaktır" dedi.

Ayrıntılar geliyor