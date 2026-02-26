Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten Terörsüz Türkiye açıklaması: Süreç güzel gidiyor, bu sorunu aşacağız
Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Terörsüz Türkiye süreci" ve "yasadışı bahis" başta olmak üzere gündeme ilişkin birçok konu hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu. "Terörsüz Türkiye" sürecinde çok önemli adımlar atıldığını belirten Bakan Gürlek, "Süreç güzel gidiyor, bunun meyvelerini toplayacağız. Terör sorununu aşacağız." dedi. Yasadışı bahis konusunda 81 il başsavcısına genelge gönderdiğini belirten Bakan Gürlek, "Yasa dışı bahis birçok alanda mücadele gerektiriyor. Cezaların az olduğunu gördük. Bataklığı kurutmamız lazım." ifadelerini kullandı.
"TERÖR SORUNUNU AŞACAĞIZ"
Bakan Gürlek, şu ifadeleri kullandı:
"Terörsüz Türkiye sürecine çok önem veriyoruz. İnsanlar artık terör sorunundan kurtulmak istiyor. Çok önemli adımlar atıldı. Süreç güzel gidiyor, bunun meyvelerini toplayacağız. Türkiye kendi içerisinde terör sorununu çözdüğü zaman güvenli alan haline gelir. Bu süreci çok önemsiyoruz.
Meclis bu rapor çerçevesinde takdir hakkı kullanacak. Terör sorununu aşacağız.
"RAPORDA UMUT HAKKI İFADESİ YOK"
Raporda umut hakkı diye bir ibare yok. Kişiye özel düzenleme olmaz. Yasal düzenleme genel affa ilişkin şahsa ilişkin olamaz, cezasızlık algısı oluşmamalı.
YASADIŞI BAHİS AÇIKLAMASI
Bunu herkes oynuyor. Bahis toplumun kanayan yarası. 81 il başsavcımıza genelge gönderdim. Burada bizim bataklığı kurutmamız lazım. Cezaların az olduğunu gördük. Sosyal medya üzerinden çok fazla reklam yapıyorlar. Biz operasyona fenomenlerle başladık, reklamını yapanlar üzerinden.
"FUTBOLUN TEMİZ OLMASI LAZIM"
Bütün futbol maçları inceleniyor. Buranın temiz alan olarak kalması lazım. Şike ile mücadeleye dair özel bir ekip kurmayı düşünüyorum.
Uyuşturucu operasyonlarının devamı gelecek. Dosyaların hepsi deliliydi."