Adalet Bakanı Akın Gürlek’ten Terörsüz Türkiye açıklaması: Süreç güzel gidiyor, bu sorunu aşacağız

"Terörsüz Türkiye sürecine çok önem veriyoruz. İnsanlar artık terör sorunundan kurtulmak istiyor. Çok önemli adımlar atıldı. Süreç güzel gidiyor, bunun meyvelerini toplayacağız. Türkiye kendi içerisinde terör sorununu çözdüğü zaman güvenli alan haline gelir. Bu süreci çok önemsiyoruz.

"RAPORDA UMUT HAKKI İFADESİ YOK"

Raporda umut hakkı diye bir ibare yok. Kişiye özel düzenleme olmaz. Yasal düzenleme genel affa ilişkin şahsa ilişkin olamaz, cezasızlık algısı oluşmamalı.

YASADIŞI BAHİS AÇIKLAMASI

Bunu herkes oynuyor. Bahis toplumun kanayan yarası. 81 il başsavcımıza genelge gönderdim. Burada bizim bataklığı kurutmamız lazım. Cezaların az olduğunu gördük. Sosyal medya üzerinden çok fazla reklam yapıyorlar. Biz operasyona fenomenlerle başladık, reklamını yapanlar üzerinden.

"FUTBOLUN TEMİZ OLMASI LAZIM"

Bütün futbol maçları inceleniyor. Buranın temiz alan olarak kalması lazım. Şike ile mücadeleye dair özel bir ekip kurmayı düşünüyorum.

Uyuşturucu operasyonlarının devamı gelecek. Dosyaların hepsi deliliydi."