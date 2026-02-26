Bakan Kurum: Türkiye bugün her alanda dünyanın yükselen gücüdür

COP31 kapsamında şu ana kadar yapılmış olan çalışmalar hakkında bilgi veren Bakan Kurum, "Sayın Cumhurbaşkanımızın takdirleriyle COP31 Başkanı olarak atandıktan hemen sonra kurumsal kapasitemizi sürece uyumlu hale getirdik. COP31 Başkanlık Ofisimizi kurduk, organizasyon şemamızı belirledik, Antalya EXPO alanını COP31 için tasarladık ve hızla saha çalışmalarımıza başladık. Geçtiğimiz hafta İstanbul'da 2 günlük çok önemli bir hazırlık toplantısı gerçekleştirdik. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Sekretaryası, Avustralya, Azerbaycan ve Brezilya'dan üst düzey katılımcılar ve çalışma arkadaşlarımızla Birinci Stratejik Misyon çalışmamızı başarılı bir şekilde tamamladık. Görüşmelerde COP31 için ortak bir vizyon oluşturma hedefi doğrultusunda beklentilerimizi ve önceliklerimizi değerlendirdik. Artık somut hedeflerin somut adımlarla desteklenmesi gerektiği yönündeki kararlığımızı açıkça ortaya koyduk. Şunu belirteyim, Türkiye olarak COP31 sürecini 3 temel değer üzerine inşa ediyoruz. Diyalog, uzlaşı ve aksiyon. Bu 3 başlığı açmadan önce de şunun altını çizmem gerekiyor. Bugün iklim krizinde yeni bir eşiğin içindeyiz. Dünya artık iklim değişikliğine karşı 'Bekleme lüksünü' kaybetmiştir. Artık mesele sadece hedef belirlemek değildir. Artık mesele, hedefleri sahaya indirmek, uygulamayı hızlandırmaktır. Başkanı ve ev sahibi olduğumuz COP31 tam da bu anlayışla icra edilecektir" ifadelerini kullandı.

"ETKİLİ SONUÇLAR ÜRETEREK KATKI SUNACAĞIMIZA İNANIYORUM"

Bakan Kurum, kamu-özel sektör iş birlikleriyle desteklenen somut uygulamalara odaklanacaklarını belirterek, "Yaklaşımımız, tek ses değil diyaloğa, ayrılığa değil uzlaşıya, durağanlığa değil aksiyona dayalı olacak. Artık 'Söz değil, eylem zamanı' diyeceğiz. Bugüne kadar konuşulanları uygulamaya geçirme çağrısı yapacağız. Bu nedenle COP31'e yalnızca bir diplomatik toplantı olarak bakmıyoruz. Biz COP31'i; uygulamanın hızlandığı, güvenin yeniden tesis edildiği ve somut sonuçların üretildiği bir dönüm noktası olarak görüyoruz. COP31 vizyonumuzu da 'Geleceğin COP'u: Uygulama COP'u' yaklaşımı üzerine inşa ediyoruz ve biliyoruz ki bu sürecin en önemli aktörü de sizler olacaksınız. Sivil toplum kuruluşlarımızdan beklentimiz çok yüksek. Her ne kadar COP süreçleri devletlerin müzakere masasında yer aldığı platformlar olsa da bu süreçlerin başarısı, sivil toplum kuruluşlarının güçlendirici rolüne bağlıdır. Güçlü bir iklim yönetişimi için, toplumsal sahiplenme için ve küresel STK ağlarıyla iş birliğini geliştirmek için güçlü bir sivil topluma ihtiyaç vardır. Şunu rahatlıkla söyleyebilirim artık sivil toplum örgütlerimiz milletimizle doğrudan bağ kuran, sahada güçlü, teknik kapasiteleri yüksek küresel sorunlara duyarlı bir yapıya kavuşmuştur. Dünyanın COP31'den beklentilerinin yüksek olduğu bu dönemde potansiyelimizi daha da geliştirme imkanına sahibiz. İşte hep birlikte bu beklentileri doğru okuyarak, taraflar arasında güven inşa ederek ve etkili sonuçlar üreterek katkı sunacağımıza inanıyorum" diye konuştu.