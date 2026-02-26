Kurtulmuş'tan 'Terörsüz Türkiye' mesajı: "Tarihi bir eşiği geçmek üzereyiz"

Programda yaptığı konuşmada, milli iradenin merkezi, demokrasinin kalbi olan TBMM 'de şehit aileleri ve gazileri ağırlamaktan büyük bir onur duyduğunu belirten Kurtulmuş, ramazanın herkesin bireysel olarak olgunlaşmasına vesile olan manevi iklim ayı olduğunu ifade etti.

"SİZİN ACILARINIZI BİZLER DE HİSSEDİYORUZ"

TBMM Başkanı Kurtulmuş, ramazanın aynı zamanda dayanışmayı, paylaşmayı, yardımlaşmayı, yoksulun, zenginin aynı sofrada buluşmasını, toplumun farklı kesimlerinin aynı iftarda, aynı sahurda, aynı hislerle ellerini açıp dua etmelerini sağlayan toplumsal olgunlaşmanın aracı olduğunu belirterek, "Cenabıallah bu ülkeyi, bütün aziz milletimizi ve İslam dünyasını ramazandan en iyi şekilde istifade edenlerden olmayı nasip eylesin. Her sene ramazan ayı ayrı güzelliklerle geliyor, ayrı acıları da hatırlamamıza vesile oluyor. Her birinizin kendi kalbinizde evlatlarınızın, eşinizin, babanızın, kardeşinizin velhasıl en yakınınızın şehit hatıralarıyla ilgili hala ne kadar canlı acılar yaşadığınızı gözümle görür gibiyim. Sizin acılarınızı bizler de paylaşıyor, bizler de hissediyoruz." diye konuştu.

Tarih boyunca bu milletin, güçlü bir millet olarak ayakta durması ve bugüne kadar gelmesinin ardındaki en önemli hususiyetlerden birisinin, dayanışma ruhu ve "i'la-yi kelimetullah" diye özetlenen, Allah'ın sözünün en yüce olması için verilen mücadele olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"Nice zulümler gördük, nice işgaller ve baskılar gördük ama hiç boyun eğmedik. Bizim atalarımızın zihninde hep ulaşmayı hedefledikleri bir nokta, hep mutlaka aşmaları gerektiğini düşündükleri bir tümsek vardı. Bunların hepsini başarıyla aştık ve bundan sonra da Allah'ın izniyle başarıyla aşacağız. 'İ'la-yi kelimetullah' ruhunun arkasındaki en önemli nedenlerden birisi de nizam-ı alem idealidir. Yani bizim milletimiz sadece kendisinin geleceğiyle ilgili değil, yeryüzünün her yerindeki mağdurların, mazlumların, çile çekenlerin, eziyet görenlerin imdadına yetişmekle kendisini görevli kabul etmiştir."