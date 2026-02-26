Milletin adamı 72 yaşında... Kasımpaşa’dan Başkan Erdoğan’a doğum günü mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan 72 yaşında! Kasımpaşa'dan Başkan Erdoğan'a doğum günü mesajları | Video

ERDOĞAN'IN ÇOCUKLUĞUNUN GEÇTİĞİ YER: KASIMPAŞA

Kasımpaşa'daki eski komşuları, Erdoğan'ı A Haber'e anlattı. Komşuları eski günleri, "İdmana da maça da hep birlikte giderdik. Çok iyi bir golcüydü; duruşu on numaraydı, aslan gibi adamdır." sözleriyle duygulanarak aktardı.

A Haber'in mikrofon uzattığı Kasımpaşa'daki komşuları eski günleri anlatırken duygulandı:

* "O zaten söyledi, kendisi okurken de söyledi en üst noktaya kadar Allah nasip ederse çıkacağım" dedi.

* Nice uzun ömürler versin, sağlık sıhhat versin, mahallemizde büyük bir insan o Cumhurbaşkanı..

* Selahattin Öner(Erdoğan'ın futbol arkadaşı): İdmana da maça da hep birlikte giderdik. Çok iyi bir golcüydü; duruşu on numaraydı, aslan gibi adamdır.

*İsmail Ceylan(Başkan Erdoğan'ın komşusu): Geçmişten bugüne tazeliğini koruyan bir komşuluğumuz var...

*Ümmühan Engin(Başkan Erdoğan'ın komşusu): Çok özlüyorum, çok arıyorum, Allah'ın selamı üzerinize olsun sayın Cumhurbaşkanım...

*Muhterem insanlar, Allah sağlıklı sıhhatli uzun ömürler versin, ayaklarına taş gözlerine yaş değdirmesin...