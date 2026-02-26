Milletin adamı 72 yaşında... Kasımpaşa’dan Başkan Erdoğan’a doğum günü mesajı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün 72. yaşını kutluyor. Kasımpaşa'dan dünya liderliğine uzanan başarılarla dolu bu yolculukta AK Parti'yi kapatma davası, Gezi Parkı terörü, MİT kumpası, 17-25 Aralık yargısal darbe girişimi, 15 Temmuz FETÖ darbe girişimi ve çok daha fazlasına milletiyle omuz omuza vererek mücadele etti. Kasımpaşa’daki eski komşuları, Erdoğan’ı A Haber’e anlattı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan 72. yaşını kutluyor.
Siyasetin tozlu yollarından dünya liderliğine uzanan bu destansı ömür, onun millete adanmış bir sadakat hikayesi olarak tarihe kazındı. "Muhtar bile olamaz" denilen günlerin, dünya siyasetine yön veren bir liderliğe uzanan bu yolculuklar sadece bir başarı öyküsü değil, bir milletin yeniden şahlanışının sembolü oldu.
"DAVASINA OLAN SADAKATİNİ HER ZAMAN ÖN PLANDA TUTTU"
1954 yılında Recep ayında doğduğu için göbek adı "Recep" konulmuştu. İkinci adını ise dedesinin ismi "Tayyip"ten almıştı. Kasımpaşa'nın sokaklarında hayat mücadelesine başladı. Gençlik yıllarında simit ve su satarak hem okuyan hem de çalışan Erdoğan, "Hafta sonu simit satardım, su satardım. Hem futbol oynuyorum hem de çalışıyorum. Paralarımı kumbarada biriktirirdim" diyerek ev ekonomisine katkı sağlardı. Milli Selamet Partisi Refah Partisi çatısı altında siyasetin mutfağında pişen Erdoğan, davasına olan sadakatini her zaman ön planda tuttu.
"MUHAR BİLE OLAMAZ" MANŞETLERİNE RAĞMEN..."
1994 yılında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilerek şehrin çöp dağlarından su krizlerine kronikleşen sorunlarını çözen Recep Tayyip Erdoğan, asıl sınavını vesayet odaklarına karşı verdi. Siirt'te okuduğu bir şiir nedeniyle hapis cezasına çarptırılarak belediye başkanlığı düşürüldü. Siyasi hayatı bitirilmek istenen Erdoğan, cezaevine girerken, "Vatanımızın kara sevdalısıyız. Onun için söylüyorum ki; bu şarkı burada bitmez" sözleriyle milletine söz verdi. O dönemde vesayetçilerin attığı "Muhtar bile olamaz" manşetlerine rağmen, milletin iradesiyle 2002 yılında AK Parti'yi tek başına iktidara taşıdı.