Rusya ve Fransa’nın Türkiye Büyükelçilikleri sosyal medyada birbirine girdi!
Rusya ve Fransa’nın Türkiye Büyükelçilikleri sosyal medyadan birbirlerine verdikleri sert mesajlarla gündeme geldi. Öyle ki temsilcilikler Ukrayna savaşı üzerinden “Nazi rejimi” ve “1812’nin hayaletleri” gibi ağır ifadeler kullandı.
Ankara'da alışılagelmiş diplomasi dili yerini sosyal medyadan yapılan atışmalara bıraktı. Rusya ile Fransa'nın Türkiye Büyükelçilikleri X platformunda birbirlerine karşı Türkçe mesajlarla polemiğe girişti. Söz konusu tartışmanın fitilini Rusya elçiliğinin Ukrayna savaşına ilişkin yaptığı paylaşım oldu. Olay kısa sürede "Nazi rejimi" ve "1812'nin hayaletleri" gibi kavramların kullanıldığı sert bir tartışmaya dönüştü.
RUSYA'NIN PESKOV PAYLAŞIMI TARTIŞMANIN FİTİLİNİ ATEŞLEDİ
Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'un açıklamalarını içeren bir paylaşım yaptı. Mesajda, "özel askeri harekatın" temel amacının Ukrayna'nın doğusundaki halkın güvenliğini sağlamak olduğu savunuldu. Moskova'nın siyasi ve diplomatik çözüm yollarına açık olduğu belirtilirken, sürecin Kiev yönetiminin adımlarına bağlı olduğu vurgulandı. Aynı paylaşımda Peskov'un Paris ve Londra'nın Kiev'e nükleer silah sağlama niyetinde olduğu konusunda, bunun uluslararası hukuka aykırı olacağını belirttiği ifadeler de yer aldı.
FRANSA'NIN YANITI GECİKMEDİ
Fransa'nın Türkiye'deki Büyükelçiliği ise Rusya'nın paylaşımına kısa sürede karşılık verdi. Elçilik hesabından yapılan açıklamada, savaşın başlangıcında "üç gün sürecek" yönündeki beklentilere gönderme yapılarak, çatışmaların beşinci yılına girildiği hatırlatıldı. Büyükelçilik paylaşımında, "Sözüm ona 3 gün sürecek savaşın 5. yılına girdik ve gelin görün ki Rusya hala 'Fransa-İngiltere caydırıcılığı bir tehdittir' diye açıklama yapıyor" ifadelerini kullandı.