RUSYA DAHA SERT İFADELER KULLANDI

Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği, Fransız tarafının açıklamasına daha sert ifadelerle yanıt verdi. Paylaşımda, Fransa'nın diplomasi geleneğinin sosyal medya üzerinden yapılan "zavallı paylaşımlara" dönüştüğü savunuldu. Rus tarafı ayrıca, Fransız hükümetinin 2014'ten bu yana Kiev'deki yönetimin en önemli destekçilerinden biri olduğunu öne sürdü ve Ukrayna yönetimini "Nazi rejimi" olarak nitelendirdi. Mesaj, "Belki de Fransız hükümetini hala1812'nin hayaletleri rahatsız ediyordur?" ifadesiyle sona erdi.

