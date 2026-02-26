SON DAKİKA... MSB’den Balıkesir’de düşen F-16 uçağıyla ilgili açıklama: Pilot fırlatma sistemini son anda çalıştırdı

Milli Savunma Bakanlığı haftalık basın bilgilendirme toplantısı, 26 Şubat'ta Bakanlıkta gerçekleştirildi. Toplantıda MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk tarafından, 9'uncu Ana Jet Üs Komutanlığı/ Balıkesir 'den kalkan bir F-16 savaş uçağının 25 Şubat'ta kaza kırıma uğraması, terörle mücadele ve hudut güvenliği faaliyetleri, NATO tatbikatları ile personel temin sürecine ilişkin son gelişmeler paylaşıldı.

Tuğamiral Aktürk, 9'uncu Ana Jet Üs Komutanlığı/Balıkesir'den kalkan bir F-16 savaş uçağının 25 Şubat'ta kaza kırıma uğradığını belirterek, "Olayın meydana geliş sebebi, kaza kırım ekibinin incelemesi sonrası açıklığa kavuşacaktır. Elim kazada şehit olan kahraman silah arkadaşımız Pilot Binbaşı İbrahim Bolat'a bir kez daha Allah'tan rahmet; ailesine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve asil milletimize başsağlığı dileriz" ifadelerini kullandı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin terörle mücadele faaliyetlerine kararlılıkla devam ettiğini vurgulayan Aktürk, "geçtiğimiz hafta içerisinde; 5 PKK'lı terörist daha teslim olmuş, kalıcı güvenliği tesis etmek amacıyla sınırlarımızda ve ötesinde mayın ve el yapımı patlayıcı ile mağara, sığınak ve barınak tespit ve imha çalışmalarına devam edilmiştir" dedi.

Hudut güvenliği faaliyetlerine ilişkin bilgi veren Aktürk, "Son bir haftada; sınırlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3'ü terör örgütü mensubu olmak üzere 108 şahıs yakalanmış, 551 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir." dedi.

Yıl başından bu yana yakalananların sayısının 1.074'e, hududu geçemeden engellenenlerin sayısının ise 10 bin 265'e ulaştığını aktaran Aktürk, hudut güvenliğinin kesintisiz sürdüğünü ifade etti.

Aktürk, 26 Şubat 1992'de Hocalı'da katledilenlerin 34'üncü yıl dönümünde rahmetle anıldığını belirterek, Azerbaycan halkının acısının paylaşıldığını kaydetti.

"STEADFAST DART 2026 BAŞARIYLA TAMAMLANDI"

Tuğamiral Aktürk, NATO'nun 2026 yılı içerisindeki en geniş kapsamlı ve en yüksek katılımlı fiilî tatbikatı olan "Steadfast Dart 2026"nın başarıyla tamamlandığını bildirerek, şunları kaydetti:

"Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, yaklaşık 2 bin personel ile iştirak ettiği tatbikatta; stratejik intikal, süratli kuvvet konuşlandırma ve sürdürülebilir lojistik idame kabiliyetini yüksek hazırlık seviyesiyle icra ederek ittifakın kolektif savunma yapısına etkin katkı sağlamıştır."

Tatbikat süresince kara ve deniz unsurlarının müşterek harekât anlayışıyla görev yaptığını dile getiren Aktürk, hava savunma, topçu atışları, amfibi ve deniz harekâtı ile komuta-kontrol faaliyetlerinin başarıyla icra edildiğini aktardı.

Aktürk, "TCG Anadolu'dan kalkan Bayraktar TB-3 Silahlı İnsansız Hava Aracımızın gerçekleştirdiği başarılı atış faaliyeti başta olmak üzere, yerli ve millî savunma sanayii ürünlerimizin sahadaki etkin kullanımı, teknolojik yetkinliğimizin ve operasyonel kabiliyetimizin ulaştığı seviyeyi NATO ortamında bir kez daha ortaya koymuştur." dedi.

Tatbikata katılan kara unsurlarının 26 Şubat itibarıyla hava ve deniz yoluyla Türkiye'ye intikal etmeye başladığını belirtti.