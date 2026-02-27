28 Şubat postmodern darbesinin tanıkları SABAH’a konuştu: Ellerine fırsat geçse beterini yaparlar
28 Şubat’taki vesayet zulmünün mağdurları, özgürlükleri için Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın açtığı yolda yürümeye devam ediyor. 28 Şubatçı zihniyet ise her fırsatta milletin değerlerine saldırıyı sürdürüyor.
Milletin seçtiği Refah-Yol hükümetine yönelik 1997'de gerçekleştirilen 28 Şubat postmodern darbesinin üstünden 29 yıl geçti. 'Balans ayarı' diyerek milli iradeyi hedef alan darbeciler milyonların geleceğini kararttı.
AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI LEYLA ŞAHİN USTA: 28 Şubat karanlık ve acımasız bir kıyım. İnandığı gibi yaşamaya çalışan kararlı Müslümanların kadınerkek demeden haksızlığa uğradığı yıllar olarak hepimizin hafızalarında yer etti. Türkiye'de laiklik elden gidiyor, irtica tehdidi en büyük tehlike denilerek haklar, hukuk, adalet rafa kaldırıldı. Askeri vesayetin her alanda tahakküm ettiği bir dönem. Sadece başörtülü olduğumuz için tüm kapılar yüzümüze kapandı. Asıl amaç darbeci vesayetçi zihniyetin iktidarını korumak ve gücünü devam ettirmekti. Hiç acımadılar, hiç umursamadılar, hayatlarımızın üzerinden tanklar ile geçtiler.
BÜYÜKELÇİ DOÇ. DR. MERVE KAVAKÇI: 28 Şubat telafisi mümkün olmayan kayıplar verdirdi. Bir kısım 28 Şubatçılar göçtü gitti, ama yerlerini yenilerine de bıraktı. Ben 28 Şubatçıların bugünlerde gördüğümüz ramazan alerjili kesimle sınırlı olmadığını düşünenlerdenim. Laiklik sopasını açıktan gösterenleri bir kenara bırakırsak, kendini demokrat, liberal, özgürlükçü solcu gibi maskeler arkasına gizleyen önemli bir kesimin de olduğunu görüyor, biliyorum. Pusuda bekleyenler onlar! Ellerine fırsat geçse 90'larda yaşattıklarının bin beterini yapmaya hazırlar. Beklemedeler!