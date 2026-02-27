28 Şubat postmodern darbesinin tanıkları SABAH’a konuştu: Ellerine fırsat geçse beterini yaparlar

AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI LEYLA ŞAHİN USTA: 28 Şubat karanlık ve acımasız bir kıyım. İnandığı gibi yaşamaya çalışan kararlı Müslümanların kadınerkek demeden haksızlığa uğradığı yıllar olarak hepimizin hafızalarında yer etti. Türkiye'de laiklik elden gidiyor, irtica tehdidi en büyük tehlike denilerek haklar, hukuk, adalet rafa kaldırıldı. Askeri vesayetin her alanda tahakküm ettiği bir dönem. Sadece başörtülü olduğumuz için tüm kapılar yüzümüze kapandı. Asıl amaç darbeci vesayetçi zihniyetin iktidarını korumak ve gücünü devam ettirmekti. Hiç acımadılar, hiç umursamadılar, hayatlarımızın üzerinden tanklar ile geçtiler.