Bakan Fidan: "Cumhurbaşkanımızın liderliğiyle yolumuza devam ediyoruz"

"TÜRKİYE OTOMATİK PİLOTTAN ÇIKTI"

Gerek sanayide gerek ekonomide başarılı olan ülkelerin uzun dönemli politika uygulayabilen ülkeler olduğunu vurgulayan Fidan, şöyle devam etti:

"Eğer uzun dönemli ve basiretli liderliğiniz yoksa, sık sık değişen liderlikleriniz varsa bu ülkelerde ne sanayi, ne ekonomi gelişiyor. Hep başka bir büyük bir ülkenin himayesine, korumasına muhtaç vaziyette hayatlarına devam etmeye çalışıyorlar. Biliyorsunuz Cumhurbaşkanımız iktidara gelene, AK Parti memleket meselelerine sahip çıkana kadar sürekli çalkantılı yürüyüş içerisindeydik. Bir ileri, bir geri. Soğuk savaş döneminde NATO üzerinden bir otomatik pilota bağlanmışlığımız vardı. O zaman dünyanın şartları daha netti, belirgindi. Çok fazla gri alan yoktu, siyah, beyaz vardı, batı vardı. Doğu topluluğu vardı. Türkiye burada kendi müttefikleriyle beraber çok fazla endişe etmeden yoluna devam ediyordu."

Soğuk Savaş sonrası yeni bir düzen kurulduğunu, Türkiye'nin otomatik pilottan çıktığını, manuel pilota döndüğünü belirten Fidan, "Burada kaptanın iradesi, becerisi her zamankinden daha önemli hale geldi. Onun için Cumhurbaşkanımızın ve AK Parti'nin ortaya koyduğu beraberlik bu ülke için bir rahmettir, bir berekettir." ifadesini kullandı.