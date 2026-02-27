Bakan Fidan: "Cumhurbaşkanımızın liderliğiyle yolumuza devam ediyoruz"
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, AK Parti Kayseri Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu. Dünyada yaşanan son gelişmelerden dolayı Türkiye'nin fırsatları değerlendirmesi gerektiğini söyleyen Fidan, "Yaşanan değişimlerin Türkiye'ye olan etkisini minimize etmek, fırsatlardan daha fazla istifade etmek, sadece halkımız için değil, bölgemiz için bir istikrar havzasını devam ettirmek istiyorsak bizim Cumhurbaşkanımızın ve AK Parti'nin liderliğinde yolumuza devam etmemiz gerekiyor" dedi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kadir Has Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Kayseri Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, AK Parti'nin kurulduğu günden itibaren Türkiye'nin kaderini değiştirdiğini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinin ülkenin son 100 yıldır elde ettiği en kıymetli husus olduğunu söyledi.
"AYNI ÇİZGİDE YÜRÜMELİYİZ"
AK Parti'nin tarihsel yürüyüşünün sürmesi gerektiğini vurgulayan Fidan, şöyle konuştu: "Önümüzdeki en az 100-150 yıl daha bu yürüyüşün kesintisiz devam etmesi lazım. Bunun için partinin kurumsallaşması, her bireyin daha azimli, daha bilinçli, daha üretken hale gelmesi parti çalışmalarında bizim için bir numaralı bir görev olmalı. Önümüzdeki seçimi değil, önümüzdeki 100 yılı düşünerek hareket etmeliyiz. Kadın ve gençlik kollarımız, bütün parti kademelerimiz, bize oy veren, oy vermeyen herkese teker teker tekrar ulaşıp önümüzdeki yüzyılın bu çizgiyle beraber hareket etmesini sağlayacak momentumu kestirmeden devam ettirmeyi sağlamamız lazım."
"GÜÇLÜ LİDERLİK SÜRMELİ"
Fidan, dünyada yaşanan olağanüstü gelişmelerin büyük risklerle beraber büyük fırsatlar da getirdiğine dikkati çekti.
Bu risklere karşı durabilmek ve bu fırsatları yakalayabilmek için Türkiye'nin her zamankinden daha hazır, daha güçlü, daha birlik beraberlik içerisinde olması gerektiğini dile getiren Fidan, "Bunun için güçlü liderliğin devam etmesi, AK Parti ve kuşatıcı vizyonunun devam etmesi, milletimizin çalışkanlığının, vatanseverliğinin bir siyasi iradeye, siyasi iradenin de bölgede bir güce dönüşmesi gerekiyor. Bu da ancak partinin bu aşamalarda ortaya koyduğu çalışmaların bir araya gelmesiyle mümkün olur." diye konuştu.