Bakan Gürlek: “Kamu görevlisine silah çekenler hukuk önünde hesap verecek”

İstanbul 'da düzenlenen uyuşturucu operasyonu sırasında görev yapan jandarmaya silah ile saldırı gerçekleştirildi. Olayda bir Jandarma Uzman Çavuş yaralandı.

"HUKUK ÖNÜNDE HESAP VERECEKLER"

Adalet Bakanı Akın Gürlek, saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, "Görevi başındaki kamu görevlisine silah çekenler, adalet önünde hesap verecek; vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği her şart altında kararlılıkla korunacaktır" ifadelerini kullandı. Bakan Gürlek, uyuşturucuya, silahlı suç örgütlerine ve gençleri hedef alan karanlık yapılara karşı mücadelenin kesintisiz ve tavizsiz biçimde süreceğini de kaydetti.

JANDARMA VE JASAT EKİPLERİNE TEŞEKKÜR

Yaralanan Jandarma Uzman Çavuş'a acil şifa dileyen Bakan Gürlek, jandarma ve JASAT ekiplerini cesaretleri ve fedakârlıkları nedeniyle yürekten tebrik etti.