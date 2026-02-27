Cevdet Yılmaz Elazığ'da ekonomik verileri paylaştı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Malatya’daki programının ardından iftar sonrası Elazığ’a gelerek kentteki iş dünyası ve sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcileriyle bir araya geldi. Elazığ Akgün Otel’de gerçekleştirilen buluşmada Yılmaz, Türkiye Yüzyılı vizyonu çerçevesinde ülke ekonomisindeki son duruma ilişkin çarpıcı veriler açıkladı.
Toplantıda konuşan Yılmaz, 2025 yılına ait ekonomik göstergeleri katılımcılarla paylaştı. Türkiye'nin turizm gelirinin 2025'te 65 milyar doları aştığını belirten Yılmaz, bu rakamın sektörün rekor büyümesini yansıttığını ifade etti. Mal ve hizmet ihracatının ise 396 milyar dolar olarak gerçekleştiğini kaydeden Yılmaz, 2026 yılı sonu itibarıyla bu rakamın 400 milyar doların üzerine çıkmasını beklediklerini söyledi.
HEDEFLERE ULAŞMADA KARARLILIK VURGUSU
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'nın (GSYH) 2025'te 1,5 trilyon doları aştığını, kişi başına düşen milli gelirin ise 17 bin dolara ulaştığını açıkladı. Yılmaz, verilerin Türkiye ekonomisinin büyüme trendini ve hedeflere ulaşma kararlılığını gösterdiğini vurguladı. Yoğun ilgi gören toplantı, Elazığlı iş insanlarının sorularını yönelttiği karşılıklı görüş alışverişi ve değerlendirmelerle sona erdi.