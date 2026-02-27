Cevdet Yılmaz Elazığ’da ekonomik verileri paylaştı

Toplantıda konuşan Yılmaz, 2025 yılına ait ekonomik göstergeleri katılımcılarla paylaştı. Türkiye'nin turizm gelirinin 2025'te 65 milyar doları aştığını belirten Yılmaz, bu rakamın sektörün rekor büyümesini yansıttığını ifade etti. Mal ve hizmet ihracatının ise 396 milyar dolar olarak gerçekleştiğini kaydeden Yılmaz, 2026 yılı sonu itibarıyla bu rakamın 400 milyar doların üzerine çıkmasını beklediklerini söyledi.