AK Partili Şebnem Bursalı’dan İzmir Limanı açıklaması: Vakıf taşınmazlarında süreç hukuki, amaç güçlü rekabet

Vakıf taşınmazlarına ilişkin sürecin tamamen hukuki dayanaklara sahip olduğunu vurgulayan Bursalı Aksoy, İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nün 3 bin 800 taşınmazı ve 2 binden fazla kiracısı bulunduğunu, kiralamaların yürürlükteki mevzuat çerçevesinde ihale usulüyle gerçekleştirildiğini belirtti.

AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı Aksoy, İzmir'de son günlerde kamuoyunda tartışma konusu olan vakıf taşınmazlarının tescili ve İzmir Limanı'nın işletme devri sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. Bursalı Aksoy, İzmir Büyükşehir Belediyesi yönetimini kamuoyunu yanıltmakla eleştirdi.

"MESELE KULLANIM DEĞİL MÜLKİYET"

Söz konusu taşınmazların bir kullanım değil mülkiyet meselesi olduğunun altını çizen Bursalı Aksoy, arşiv araştırmaları, Osmanlıca tapu kayıtları ve vakfiye incelemeleri sonucunda vakıf bağlantısının açık şekilde tespit edildiğini ifade etti. Belgelerin tamamlanmasının ardından ilgili tapu müdürlüklerine başvuru yapıldığını ve tescil işlemlerinin mevzuata uygun biçimde tamamlandığını kaydetti.

EGEMENLİK BİNASI VE TEBHİRHANE'NİN TESCİL SÜRECİ

Konak Tepecik Mahallesi 2895 ada 166 parselde bulunan Tebhirhane (Gasilhane) niteliğindeki taşınmazın mazbut Bayezid Baba Vakfı adına 12 Aralık 2024 tarihinde tescil edildiğini belirten Bursalı Aksoy, Konak 338 ada 5 parselde yer alan ve kamuoyunda "Egemenlik Binası" olarak bilinen taşınmazın ise mazbut Yakub Bey Camii (Hisar Camii) Vakfı adına 12 Ocak 2026 tarihinde tescilinin tamamlandığını aktardı.