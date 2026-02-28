Bakan Uraloğlu’dan sefer açıklaması: İran, Irak, Suriye, Lübnan ve Ürdün uçuşları 2 Mart’a kadar iptal!

"2 MART'A KADAR İPTAL ETTİK"

Şehir hastanesindeki incelemesinin ardından konuşan Bakan Uraloğlu, "Bugün yine Orta Doğu'da maalesef istemediğimiz gelişmeler söz konusu. İsrail'in İran'a saldırması sonucunda öncelikle İran, İsrail ve Irak hava sahalarını kapattıklarını takip ediyoruz. Yine aynı şekilde Katar, Bahreyn ve Kuveyt'in de hava sahalarını kapatmaya yönelik NOTAM'lar yayınladıklarını biliyoruz. Biz de sivil uçuşlar noktasında sektörü yakın takibe aldık ve yönetiyoruz. Şu anda Türk Hava Yolları'nın ve Pegasus'un, İran'da yerde birer uçağı var. Bu saldırı sürecinin sonucuna göre onları ülkeye getirmeyle ilgili bir çalışmamız olacak. Yine 12 gün çatışmasında da benzer süreçleri yürütmüştük. Tabii, bizim esas amacımız, bölgemizde bu tür saldırıların olmaması; olanın da bir an önce bitmesi noktasında elbette Sayın Cumhurbaşkanımızın çok yakın takiplerinin olduğunu özellikle söylemek isterim. Biz bölgede devam eden riskler nedeniyle İran, Irak, Suriye, Lübnan ve Ürdün'e olan bütün uçuşları 2 Mart'a kadar iptal ettik. Yine aynı şekilde Katar, Kuveyt, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri ve Umman'a gidecek olan seferleri de günlük olarak iptal ettik. Gelişmelere göre de bunları takip edeceğiz. Bu savaş ya da saldırı durumunun bir an önce bitmesi hepimizin gayretidir" dedi.