Başarı Hikayeleri Brüksel’de buluştu: YTB paneli düzenlendi!

HİKAYENİN ASIL KAHRAMANLARIYLA BİR ARADAYIZ

Programın açılışında konuşan Turus, Avrupa'nın dört bir yanından gelen katılımcıları selamlayarak, "Avrupa'nın dört bir yanından gelen gurur tablolarımız… 'Başarı Hikayeleri' buluşmasına hepiniz hoş geldiniz, safalar getirdiniz" dedi. Tıp, hukuk, akademi, iş dünyası, sanat ve daha pek çok alanda zirveye çıkmış Türk diasporasının öncü isimleriyle bir arada olduklarını belirten Turus, Avrupa'daki varlığın, geleceğin, karşılaşılan cam tavanların nasıl kırıldığının ve nesillere bırakılacak mirasın ele alınacağını ifade etti. Protokol konuşmalarını "kapının dışında bıraktıklarını" dile getiren Turus, "Bugün biz bizeyiz. İstedik ki samimi, doğal bir ortamda; birbirimizi dinleyerek, göz teması kurarak, dertleşerek hemhal olalım" ifadelerini kullandı. Avrupa Türklerinin "Başarı Hikayesi"ni yazan isimlerle bir arada olduklarını vurgulayan Turus, "Masamızın iki tarafı da çok güçlü" dedi.