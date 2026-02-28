Son Dakika | ABD-İsrail'in İran'a saldırısıyla ilgili Türkiye'den ilk açıklama

Son dakika! Dışişleri Bakanlığı, "İsrail ve ABD'nin İran'a saldırmasıyla başlayan ve İran'ın üçüncü ülkeleri hedef almasıyla devam eden gelişmeler küresel istikrarı riske atacak niteliktedir" dedi.

"TARAFLI SALDIRILARA SON VERMEYE DAVET EDİYORUZ"

Dışişleri Bakanlığı, "Uluslararası hukuka aykırı her türlü eylemden derin kaygı duyuyor, şiddetin tırmanmasına neden olabilecek kışkırtmaları kınıyoruz. Tarafları saldırılara bir an önce son vermeye davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.