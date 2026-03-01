Bakan Göktaş: "Güçlü bir gelecek; değerlerinden kopmayan gençlerle mümkündür”

YOYAV Vakfı işte bu değerli vakıflarımızdan biridir. Vakfımız eğitimi destekleyen pek çok çalışmalara 1988 yılından bu yana yaklaşık 38 senedir neredeyse bu hayır işlerini kurumsallaştırarak her yıl yapmaya devam etmektedir. Şunu biliyoruz ki bu köprüler güçlendikçe toplumsal birliğimiz de daha da güçleniyor. Bu değerli çadır hem bugüne hem de yarınlarımıza çok kıymetli bir yatırım yapıyor. Vakfımızın yaptığı her destek geleceğimizi aydınlatıyor. Bu vesileyle vakfımıza emek veren tüm gönüllülere ve bağışçılarımıza gönülden teşekkür ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bakanlık olarak hayır ve iyilik faaliyetlerinin kurumsal bir yapıyla sürdürülmesine biz büyük bir önem veriyoruz" ifadelerini kullandı.