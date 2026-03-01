İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi: “Bölgemizde yükselen tehditler bize bir hakikati yeniden göstermektedir"
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Emniyet Genel Müdürlüğü iftar programında konuştu. Bakan Çiftçi "Başta Gazze olmak üzere yeryüzünün dört bir yanında zulüm altında olan kardeşlerimize nusretini ihsan eylesin” ifadelerine yer verirken, bölgemizde yükselen tehditler bize bir hakikati yeniden göstermektedir. Diplomaside güçlü olmak, savunma sanayisinde caydırıcı bir seviyeye ulaşmak, yerli ve milli teknolojide atılım yapmak, sağlıkta, ulaştırmada, güvenlik altyapısında sağlam bir zemin kurmak doğrudan doğruya beka, istiklal ve istikbal mücadelesidir, meselesidir." dedi
Çiftçi, İçişleri Bakanlığında düzenlenen Emniyet Genel Müdürlüğü iftar programında yaptığı konuşmada, ramazan ayına kavuşmanın huzurunu hep birlikte yaşadıklarını belirterek, "Başta Gazze olmak üzere yeryüzünün dört bir yanında zulüm altında olan kardeşlerimize nusretini ihsan eylesin. Cenab-ı Hak zalimlere fırsat vermesin, mazlumların feryadını rahmete, sabrını zafere, duasını felaha tebdil eylesin." ifadelerini kullandı. Türk Polis Teşkilatı'nın, milletin huzur duasının sahadaki karşılığı olduğunu ifade eden Çiftçi, polisin, sokağın emniyeti, şehrin huzuru, devletin milletle kurduğu güven bağının en güçlü teminatlarından biri olduğunu söyledi. Çiftçi, milletin evinde huzurun, sokaklarında güvenin, şehirlerinde sükunetin ve yarınlarında ümidin temininde polisin alın terinin, dikkatinin ve fedakarlığının bulunduğunu belirtti.
"POLİSLİK MESLEĞİ ÇAĞIMIZDAKİ EN MÜHİM TEMSİL ALANLARINDAN BİRİDİR"
Emniyet Teşkilatı'nın köklerinin yalnızca bir kurumsal başlangıcın tarihiyle sınırlı olmadığını anlatan Çiftçi, şunları söyledi: "Bu teşkilatın ruhu, bizim devlet tasavvurumuzun ve medeniyet birikimimizin derinliklerinden beslenmektedir. Bizim medeniyetimizde tarih boyunca devlet, adaletle ayakta durmuş, nizamla güç bulmuş, insanı koruyarak meşruiyet kazanmıştır. Selçuklu'dan Osmanlı'ya uzanan idare geleneğimizde düzenin korunması, kamu huzurunun sağlanması, mazlumun muhafazası ve hakkın üstün tutulması daima asli bir görev olarak kabul edilmiştir. İşte polislik mesleği, bu büyük medeniyet yürüyüşünün çağımızdaki en mühim temsil alanlarından biridir." İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Emniyet Teşkilatı'nın, devlet aklının, adalet anlayışının ve medeniyet şuurunun yaşayan bir eseri olduğunu belirtti.
"HER GÖREV BU ÜLKENİN YARINLARINA SAHİP ÇIKMA KARARLILIĞIDIR"
Polisin, Türkiye'nin kanun ordusu olduğunu, gücünü ve meşruiyetini kanundan aldığını ifade eden Çiftçi, "Görevini hukuk içinde yerine getirir, adaletin tesisi için gece-gündüz çalışır, kamu düzenini korurken devletin şefkat elini de hissettirir. Bu üniforma devletin disiplinini, ciddiyetini, merhametini ve sorumluluğunu temsil eder." şeklinde konuştu. Bakan Çiftçi, huzurun olmadığı yerde üretimin zayıflayacağını, güvenin sarsıldığı yerde sosyal hayatın yara alacağını, emniyetin zedelendiği yerde de toplumsal dengenin sarsılacağını vurgulayarak, "İşte bu sebeple polisimizin omuzlarındaki sorumluluk son derece büyüktür. Her nöbet milletimizin huzuruna adanmış bir nöbettir. Her müdahale kamu düzenini ayakta tutan bir iradedir. Her görev bu ülkenin yarınlarına sahip çıkma kararlılığıdır." dedi.