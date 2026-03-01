İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi: “Bölgemizde yükselen tehditler bize bir hakikati yeniden göstermektedir"

Bugün terörle mücadeleden uyuşturucuyla mücadeleye, organize suç örgütlerinden siber suçlara kadar her alanda amansız bir mücadele yürütüldüğünü vurgulayan Çiftçi, sözlerini şöyle sürdürdü: "Milletimizin huzurunu hedef alan her karanlık yapı, polisimizin kararlı mücadelesiyle karşı karşıya kalmaktadır. Uyuşturucu tacirlerine göz açtırmayan, suç şebekelerini birer birer çökerten, dijital dünyadaki tehditlere karşı yüksek bir dikkatle görev yapan Emniyet Teşkilatımız, sadece bugünün güvenliğini korumuyor, aynı zamanda yarınlarımızı da emniyet altına alıyor. Bu büyük görevin ardında nice fedakarlıklar, nice sessiz kahramanlıklar vardır. Aziz milletimizin huzur ve güvenliği için canını feda eden nice yiğidimiz şehadet mertebesine kavuşmuştur. Aziz şehitlerimizi rahmetle, minnetle yad ediyoruz. Kahraman gazilerimizi şükranla anıyoruz. Onların emanetine sahip çıkmak bizim için hem bir vazife hem de bir vicdan borcudur." İçişleri Bakanı Çiftçi, polislik mesleğinin her şeyden önce fedakarlık olduğunu belirterek, "Bu üniforma şereftir, sadakattir. Bu üniforma milletin selametini kendi rahatının önüne koyan yüksek bir adanmışlıktır." ifadesini kullandı.

"BÖLGEMİZDE YÜKSELEN TEHDİTLER BİZE BİR HAKİKATİ YENİDEN GÖSTERMEKTEDİR" Polislere, "Sizlerin cesaretiyle, azmiyle, sadakatiyle ve kahramanlığıyla çok daha güçlü yarınlara ulaşacağız inşallah. Aziz milletimizin huzuru için yürüdüğümüz bu yolda kararlılığımız tamdır, irademiz berraktır, hedefimiz açıktır." diye seslenen Çiftçi, şu değerlendirmelerde bulundu: "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın dirayetli liderliğinde Türkiye her alanda tarihi mesafeler katetti. Bugün dünya genelinde yaşanan hadiseler, bölgemizde yükselen tehditler bize bir hakikati yeniden göstermektedir. Diplomaside güçlü olmak, savunma sanayisinde caydırıcı bir seviyeye ulaşmak, yerli ve milli teknolojide atılım yapmak, sağlıkta, ulaştırmada, güvenlik altyapısında sağlam bir zemin kurmak doğrudan doğruya beka, istiklal ve istikbal mücadelesidir, meselesidir."