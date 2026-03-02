  • Haberler
ABD-İsrail ve İran savaşıyla ilgili çarpıcı yorum! Hamaney sonrası rejim değişikliği olur mu? "Bunu başarmak istiyorlarsa..."

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik başlattığı saldırıların ardından savaş geniş bir alana yayıldı. İran'ın Dini Lideri Ali Hamaney'in saldırılarda hayatını kaybetmesinin ardından çevre ülkelerdeki ABD üslerini hedef alan Tahran yönetimi, 36 saat içinde 9 ülkeyi vurdu. "Hamaney'in ölümü sonrası rejim değişikliği olur mu?" sorusunun yanıtı merak konusu olurken, Güvenlik ve Terör Uzmanı Coşkun Başbuğ bölgede yaşanan son gelişmelerle ilgili sabah.com.tr'ye çarpıcı açıklamalarda bulundu. İsrail'in Truımp'ı bataklığa sürüklediğine dikkat çeken Başbuğ, İran'ın askeri teknoloji bakımından çok yetersiz olduğunu ve ABD ile İsrail'e sert bir tepki verebileceğini düşünmediğini aktardı.

Halil İbrahim Ülkü

ABD ve İsrail'in İran'ı hedef alan saldırılarının ardından savaş geniş bir coğrafyaya yayıldı. İran'ın Dini Lider Ayetullah Ali Hamaney, ABD ve İsrail'in düzenlediği saldırılarda hayatını kaybetti.

Tahran yönetimi, saldırıların ardından çevre ülkelerdeki ABD üslerini hedef aldı. Bu kapsamda 36 saate 9 ülkeye saldırı düzenlendi, siviller de zarar gördü.

Hem ABD hem de İran tarafından yapılan karşılıklı açıklamalarla bölgede tansiyon daha da yükselirken, Güvenlik ve Terör Uzmanı Coşkun Başbuğ bölgede yaşanan son gelişmelerle ilgili sabah.com.tr'ye özel açıklamalarda bulundu.

İRAN'DA REJİM DEĞİŞİR Mİ?

Saldırıların ardından "İran'da rejim değişikliği olur mu?" sorusunun yanıtı merak edilen konuların başında geliyordu. Güvenlik ve Terör Uzmanı Coşkun Başbuğ, rejimi değiştirmek için mutlaka bazı grupların İran'a yerleştirilerek içeriden destek vermesi gerektiğine dikkat çekerek, "Bu çalışmalar yıllar öncesinden başlar. Belli bir noktaya geldiğinde, hazır olduğunda düğmeye basarlar.

Darbe ya da ihtilal veya bir şekilde halk hareketini başlatırlar. Şu anda böyle bir çalışma yok. Bunun için kitleleri harekete geçirmek için çeşitli yollar deniyorlar ama bunlardan sonuç çıkmaz." ifadelerini kullandı.

"TRUMP İSRAİL'İN OLUŞTURDUĞU BATAKLIĞA GİRMEK ZORUNDA KALDI"

İsrail'in her ne olursa olsun savaştan yana olduğunu ve bölgeyi de savaşa sürüklemek istediğine dikkat çeken Başbuğ, Amerika'nın İsrail'in dolduruşuna gelmeden süreci masada çözmek istediğini ifade etti.

ABD'nin İran'a saldırmaya ihtiyaç duymadığını belirten Başbuğ, "İsrail Amerika'da her yeri ele geçirdi. Trump, dengeyi sağlamak için mecburen İsrail oluşturduğu bataklığa girmek zorunda kaldı." dedi.

"HAMANEY'İN ÖLÜMÜNÜN ARDINDAN İRAN'DAN BÜYÜK BİR TEPKİ GÖRMEYİZ"

Hamaney'in ölümünün ardından bölgede büyük olaylar yaşanacağına dair iddiaların olduğu ancak tüm bunların boşa çıktığını vurgulayan Başbuğ, yerine geçecek olan kişiyle ilgili çalışmalara çoktan başlandığını ifade etti.

GÜVENLİK VE TERÖR UZMANI COŞKUN BAŞBUĞ

Başbuğ, Hamaney'in ölümünün ardından İran'da en fazla cenaze töreni yapılacağını bunun dışında büyük bir misilleme yapılmayacağını ifade etti.

"İRAN'IN ASKERİ GÜCÜ YETERSİZ…"

Güvenlik ve Terör Uzmanı Coşkun Başbuğ, İran'ın askeri gücüne ilişkin de dikkat çeken tespitlerde bulundu.

İran'ın gücünün yetersiz olduğunu ve askeri teknolojisinin de çok geride kaldığını ifade eden Başbuğ, "Bu nedenle Amerika ve İsrail'e çok sert bir saldırı olacağı kanaatinde değilim. Bu konuda bazı denemeler yapıldı, olmadı." dedi.

