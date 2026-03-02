ABD-İsrail ve İran savaşıyla ilgili çarpıcı yorum! Hamaney sonrası rejim değişikliği olur mu? "Bunu başarmak istiyorlarsa..."

Darbe ya da ihtilal veya bir şekilde halk hareketini başlatırlar. Şu anda böyle bir çalışma yok. Bunun için kitleleri harekete geçirmek için çeşitli yollar deniyorlar ama bunlardan sonuç çıkmaz." ifadelerini kullandı.

"TRUMP İSRAİL'İN OLUŞTURDUĞU BATAKLIĞA GİRMEK ZORUNDA KALDI"

İsrail'in her ne olursa olsun savaştan yana olduğunu ve bölgeyi de savaşa sürüklemek istediğine dikkat çeken Başbuğ, Amerika'nın İsrail'in dolduruşuna gelmeden süreci masada çözmek istediğini ifade etti.