ABD-İsrail ve İran savaşıyla ilgili çarpıcı yorum! Hamaney sonrası rejim değişikliği olur mu? "Bunu başarmak istiyorlarsa..."
ABD ve İsrail'in İran'a yönelik başlattığı saldırıların ardından savaş geniş bir alana yayıldı. İran'ın Dini Lideri Ali Hamaney'in saldırılarda hayatını kaybetmesinin ardından çevre ülkelerdeki ABD üslerini hedef alan Tahran yönetimi, 36 saat içinde 9 ülkeyi vurdu. "Hamaney'in ölümü sonrası rejim değişikliği olur mu?" sorusunun yanıtı merak konusu olurken, Güvenlik ve Terör Uzmanı Coşkun Başbuğ bölgede yaşanan son gelişmelerle ilgili sabah.com.tr'ye çarpıcı açıklamalarda bulundu. İsrail'in Truımp'ı bataklığa sürüklediğine dikkat çeken Başbuğ, İran'ın askeri teknoloji bakımından çok yetersiz olduğunu ve ABD ile İsrail'e sert bir tepki verebileceğini düşünmediğini aktardı.
ABD ve İsrail'in İran'ı hedef alan saldırılarının ardından savaş geniş bir coğrafyaya yayıldı. İran'ın Dini Lider Ayetullah Ali Hamaney, ABD ve İsrail'in düzenlediği saldırılarda hayatını kaybetti.
Tahran yönetimi, saldırıların ardından çevre ülkelerdeki ABD üslerini hedef aldı. Bu kapsamda 36 saate 9 ülkeye saldırı düzenlendi, siviller de zarar gördü.
Hem ABD hem de İran tarafından yapılan karşılıklı açıklamalarla bölgede tansiyon daha da yükselirken, Güvenlik ve Terör Uzmanı Coşkun Başbuğ bölgede yaşanan son gelişmelerle ilgili sabah.com.tr'ye özel açıklamalarda bulundu.
İRAN'DA REJİM DEĞİŞİR Mİ?
Saldırıların ardından "İran'da rejim değişikliği olur mu?" sorusunun yanıtı merak edilen konuların başında geliyordu. Güvenlik ve Terör Uzmanı Coşkun Başbuğ, rejimi değiştirmek için mutlaka bazı grupların İran'a yerleştirilerek içeriden destek vermesi gerektiğine dikkat çekerek, "Bu çalışmalar yıllar öncesinden başlar. Belli bir noktaya geldiğinde, hazır olduğunda düğmeye basarlar.