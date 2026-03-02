AFAD duyurdu! Malatya'da 4.3 şiddetinde deprem
AFAD verilerine göre; Malatya'nın Battalgazi ilçesinde saat 17.52'de 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre; Malatya'nın Battalgazi ilçesinde saat 17.52'de 4.3 şiddetinde deprem meydana geldi.
#DEPREM Büyüklük:4.3 (Mw) Yer:Battalgazi (Malatya) Tarih:2026-03-02 Saat:17:52:51 TSİ Enlem:38.23694 N Boylam:38.49278 E Derinlik:8.94 km Detay:https://t.co/vYww26vVJA@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi— AFAD Deprem (@DepremDairesi) March 2, 2026
Sarsıntı, yerin 8.94 kilometre derinliğinde gerçekleşti.