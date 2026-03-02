AFAD duyurdu! Malatya'da 4.3 şiddetinde deprem

AFAD verilerine göre; Malatya'nın Battalgazi ilçesinde saat 17.52'de 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre; Malatya'nın Battalgazi ilçesinde saat 17.52'de 4.3 şiddetinde deprem meydana geldi.

Sarsıntı, yerin 8.94 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

