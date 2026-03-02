AK Parti Sözcüsü Çelik’ten MKYK Toplantısı sonrası önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı sona erdi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Kongre Merkezi'nde düzenlenen toplantının ardından gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

Ömer Çelik'in konuşmasından öne çıkanlar:

"SALDIRI HUKUKA AYKIRIDIR"

İran'la gerilimi uzun süredir takibimizdeydi... Saldırı hukuka aykırıdır. Müzakereler devam ederken böyle bir saldırının yapılması, çözüm üretme stratejisini askıya almıştır.

Zor zamanda iran halkının yanındayız. Bir ülkeye saldırı için o ülkenin rejimi bahane edilemez. Masa kuruluyken saldırı kabul edilemez. Bu yanlışın ısrarla tekrar edilmesi, küresel düzeye sıçrayacak bir savaş mekaniğinin çalıştırılması son derece yanlış olmuştur.

