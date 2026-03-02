  • Haberler
Başkan Erdoğan, Almanya Şansölyesi Friedrich Merz ile telefonda görüştü: Barış odaklı temaslar artırılmalı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede İran'a yönelik saldırılar ve sonrasındaki çatışmalı süreç ele alınırken, Başkan Erdoğan bölgede kalıcı sükuneti sağlamak için barış odaklı temasları artırmanın önemine dikkat çekti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Şansölyesi Friedrich Merz ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede İran'a yönelik saldırılar ve sonrasındaki çatışmalı süreç ele alındı. Başkan Erdoğan bölgemizdeki çatışmaların bölgesel ve küresel güvenliği olumsuz etkilediğini belirtti.

"TARAFLAR DİYALOG ZEMİNİNE DÖNMELİ"

Erdoğan, bölgede kalıcı sükuneti sağlamak için barış odaklı temasları artırmanın ve tarafları diyalog zeminine dönmeleri için teşvik etmenin mühim olduğunu da ifade etti.

