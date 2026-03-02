Öğretmen Fatma Nur Çelik’in öldürülmesine ilişkin Bakan Gürlek “Sorumlular hukuk önünde hesap verecek”

İstanbul Çekmeköy'deki bir lisede meydana gelen saldırı sonucu öğretmen Fatma Nur Çelik hayatını kaybetti. Olayın ardından açıklama yapan Adalet Bakanı Akın Gürlek, olayla ilgili Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının adli soruşturma başlattığını Soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle yürütüldüğü ve sorumluların hukuk önünde hesap vereceği ifade etti.

BAKAN GÜRLEK'TEN BAŞSAĞLIĞI VE ŞİFA DİLEĞİ

"Vazifesini icra ettiği sırada aramızdan ayrılan kıymetli bir öğretmenimizin kaybı; ailesinin yanı sıra tüm eğitim camiasını ve milletimizi derinden üzmüştür" diyen Gürlek, yaptığı açıklamada Fatma Nur Çelik'e Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına, öğrencilerine ve Millî Eğitim camiasına sabır diledi. Saldırıda yaralanan öğrenci ve öğretmenler için de acil şifa temennisinde bulundu.