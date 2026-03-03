28 Şubat planlı bir toplum mühendisliğiydi

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Hafıza ve Hakikat: 28 Şubat ve Dezenformasyonlar Paneli"ne katıldı. Panelin açılışında konuşan Duran, 28 Şubat sürecine ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

"Postmodern darbe" tanımının yaşananların mahiyetini tam olarak yansıtmadığını söyleyen Duran, "28 Şubat'ta amaç, istikrarsızlığa mahkûm ve vesayet odaklarına bağımlı bir toplum düzeni tesis etmekti. Türkiye'yi, Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle 'sandığın olduğu ama milli iradenin yok sayıldığı' bir ülke haline getirmektir. Sahte medya operasyonları ile kitleler manipüle edilmiş, belli kesimler marjinalleştirilmiş, gazeteciler ve medya kuruluşları eliyle toplumun büyük bir kesimi mağdur edilmişti. İnancı ve değerleri sebebiyle milletimize ve milletin seçtiği meşru hükümete parmak sallayarak "gericilik uyarısı" yapanlar, neden oldukları istikrarsızlıkla Türkiye'yi ekonomik ve siyasi anlamda onlarca yıl geriye götürmüştür" dedi.

Kurulan vesayet düzeninde, gençlerimizin en temel insan hakları; eğitim ve çalışma özgürlükleri ellerinden alınmış, "ikna odaları" adıyla kurulan psikolojik işkence merkezlerinde onurları kırılmak istenmiştir. "Bin yıl sürecek" denilen o süreç yalnızca birkaç yıl devam edebilmiştir. Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın liderliğinde başlayan siyasi ve toplumsal hareket 2002 yılında milletin yoğun teveccühüne mazhar olmuştur.

CİDDİ RİSKLER TAŞIYOR

İsrail-ABD'nin İran'a yönelik saldırılarına ilişkin de konuşan Duran, "Bu süreç devam ederse bölgemiz için ciddi riskler taşıyor. (...) Türkiye olarak, İslam dünyası başta olmak üzere tüm aktörlerle temaslarımızı sürdürüyor; kalıcı barışın tesisi için müzakere masasına dönüşü destekliyoruz" dedi.