AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten Fatma Nur Çelik mesajı: Cani, hukuk önünde hesap verecektir.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul'da bir lisede gerçekleşen lanetli bir saldırı sonucu öğretmen Fatma Nur Çelik'in hayatını kaybettiğini belirtti.

Çok üzgün olduklarını ifade eden Çelik, şunları kaydetti:

"Olaya ilişkin ilgili kurumlarımız derhal soruşturma başlatmıştır, olay tüm boyutlarıyla incelenmektedir. Bu menfur saldırıyı gerçekleştiren cani, hukuk önünde hesap verecektir. Fatma Nur öğretmenimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanı cennet olsun. Değerli ailesinin, tüm eğitim camiamızın ve milletimizin başı sağ olsun. Yaralanan öğrencimize ve öğretmenimize de acil şifalar diliyoruz."