Bakan Fidan, Ankara'da Konsolosluk Çağrı Merkezi'ni ziyaret etti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da Konsolosluk Çağrı Merkezi'ne ziyarette bulundu. Fidan, ziyaret sırasında yaptığı açıklamada, merkezde dünyanın dört bir tarafındaki Türk vatandaşlarının taleplerine ve sorularına yanıt verildiğini söyledi.

Giriş Tarihi: 03 Mart 2026 18:21

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'nın Kızılay semtinde yer alan Konsolosluk Çağrı Merkezi'ne yaptığı ziyarette, incelemelerde bulundu ve faaliyetlere ilişkin bilgi aldı. Çağrı Merkezi'ne yapılan çağrılardan birkaçını dinleyen Fidan, ziyaret sırasında yaptığı açıklamada, merkezde dünyanın dört bir tarafındaki Türk vatandaşlarının taleplerine ve sorularına yanıt verildiğini söyledi.

"VATANDAŞLARIMIZIN TALEPLERİNE YANIT VERİYORUZ" Fidan, "Şu anda Konsolosluk Çağrı Merkezi'nde bulunmaktayız. Burada 7/24 arkadaşlarımız faaliyet göstermekte. Dünyanın dört bir tarafında bulunan vatandaşlarımızın taleplerine, sorularına cevap verilmekte. Özellikle hem alandaki misyonlardaki arkadaşlarımız hem de merkezdeki arkadaşlarımız bir yazılım marifetiyle bu çağrıları yönetmekte ve cevap vermekte" ifadelerini kullandı.