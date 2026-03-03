Başkan Erdoğan Pakistan Başbakanı ile görüştü!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Konuya ilişkin İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Liderler Türkiye ile Pakistan ikili ilişkilerini, bölgesel ve küresel konuları ele aldı. Cumhurbaşkanımız görüşmede, Pakistan'da gerçekleşen terör saldırılarını kınadığını, Türkiye'nin terörle mücadelesinde Pakistan'ın yanında olmaya devam edeceğini, Pakistan ile Afganistan arasında ülkemizin de girişimleriyle sağlanmış olan ateşkesin yeniden tesisi için katkıda bulunacağımızı ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran'a yönelik saldırılarla başlayan çatışmalı süreçle ilgili bölgede diplomasinin yeniden devreye alınmasının büyük fayda sağlayacağını, Türkiye'nin buna elinden gelen desteği vermeye hazır olduğunu ifade etti." ifadelerine yer verildi.