‘Batılılaşma hezeyanı içinde kültürel yozlaşma yaşadık’

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, Amsterdam'da düzenlenen "YTB Sanatçılar ve Yazarlar Buluşması" adlı programa katıldı. Bilal Erdoğan, dünyada bir kültürel yozlaşma yaşandığını, herkesi birbirine benzetmeye çalışan bir anlayışın dayatıldığını dile getirerek, "Aynı şeyleri dinlesin, aynı şeyleri okusun, aynı şeyleri izlesin, aynı şeyleri giysin, aynı şeyleri yesin içsine varıncaya kadar böyle bir yozlaşma" dedi.

Türkiye'nin de 200 yıllık bir batılılaşma hezeyanı içinde kültürel yozlaşma yaşadığını vurgulayan Bilal Erdoğan, bu sürecin ağır sonuçları olduğunu hatırlattı. Bilal Erdoğan, "Batılılaşacağız dedik ama bizi geliştirmedi. Batı'nın ilmini, fenni, sanayisini almak dururken biz benzemeye gayret ettik" ifadelerini kullandı.