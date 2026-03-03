Çocuk evi değil sporcu fabrikası

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesindeki Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezleri (ÇEKOM) modeli kapsamında, devlet korumasında kalan 6 kız çocuğu, farklı spor branşlarda kazandıkları başarılarla kaldıkları evi adeta 'sporcu fabrikasına' dönüştürdü. ÇEKOM modeliyle ev ortamında büyüyen çocuklar, aldıkları destekle hem bağımsız yaşam becerileri kazanıyor hem de spor ve sanat alanındaki başarılarıyla geleceğe umutla hazırlanıyor. Tenzile Erdoğan Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi bünyesinde Pendik, Kartal, Sultanbeyli ve Tuzla'da hizmet veren 23 evde 124 çocuk kalıyor. Merkeze bağlı evlerden biri ise, burada kalan 6 kız çocuğunun tamamının sporla ilgilenmesi ve elde ettikleri başarılar dolayısıyla kurum içinde 'sporcu fabrikası' olarak anılıyor. Yaşları 14-17 arasında değişen, birçok spor branşında lisansı olan kızların 4'ü milli sporcu olarak çeşitli branşlarda Türkiye'yi uluslararası arenada temsil ediyor.

116 LİSANSLI SPORCU

Tenzile Erdoğan Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürü Sıdıka Piroğlu, merkez bünyesinde barınan çocukların 116'sının sporla ilgilendiğini ve lisans sahibi olduğunu belirterek, çocukların, futbol, voleybol, yüzme, kempo, dart, masa tenisi, satranç gibi dallarla ilgilendiğini kaydetti. Piroğlu, "Evlerimizin birinde kalan 6 kızımız da sporcu. Hepsi ayrı ayrı branşlarda sporla ilgileniyor. Ayrıca aralarında 4 milli sporcumuz var. Türkiye şampiyonasında büyük dereceler alıp dünya şampiyonasına katılma hakkı kazandılar. Birçok branşta Türkiye ve dünya birincilikleri var. Çocuklarımızı sürekli desteklemeye çalışıyoruz" dedi. Beden eğitimi öğretmeni Hediye Öğün ise, "Kızların 3'ü sporcu olarak kendi istekleriyle yönlendirildi. Diğer kızlar da maçları, antrenmanları izlemeye geliyordu. Önce izlediler, sonra birbirlerini teşvik ettiler. Hayalleri ülkemizi uluslararası arenada temsil etmeye devam etmek" diye konuştu. AA