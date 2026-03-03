İletişim Başkanı Duran: Türkiye barışın tarafında olmayı sürdürecek

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın barış diplomasisinin kararlılıkla ve aralıksız bir şekilde sürmekte olduğunu vurguladı.

"GECE GÜNDÜZ ÇALIŞIYORUZ"

Başkan Erdoğan'ın, bölgede ve dünyada kalıcı huzur, istikrar ve güven ortamının tesis edilmesi için gece gündüz çalıştığını belirten Duran, şu ifadelere yer verdi:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye, her şartta ve her zeminde barışın tarafı olmayı ilke edinerek diyalog ve müzakereyi önceleyen yapıcı tutumunu güçlü bir iradeyle ortaya koymaktadır. İnsanlığın ortak vicdanını merkeze alan diplomasi anlayışımızla, gerilimlerin azaltılması ve kalıcı çözümlerin hayata geçirilmesi için tüm imkânlarımızı seferber etmeye devam edeceğiz."