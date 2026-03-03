İran’a saldırı hukuksuzdur

AK Parti MKYK, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantı sonrası konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, şunları söyledi:

HUKUKA AYKIRI: Komşumuz İran'a ABD ve İsrail tarafından gerçekleştirilen saldırı hukuksuzdur, uluslararası hukuka aykırıdır. Nükleer konularla ilgili müzakereler devam ederken saldırının yapılması, diplomasinin masa kurarak çözüm üretme stratejisinin berhava olduğu bir döneme girildiğini gösteriyor. Diplomasi daha önce karar verilmiş bir saldırının, taktik örtüsü ya da oyalayıcısı olamaz. Bu zor zamanda kardeş İran halkının yanında olduğumuzu ifade etmek istiyoruz.

REJİM DEĞİŞİKLİĞİ DAYATILAMAZ: Müzakere süreçleri devam ederken saldırının gerçekleşmesi tüm dünya açısından olumsuz sonuçları olabilecek bir tablo ortaya çıkarmıştır. Bir ülkenin devlet mimarisini çökertmek üzere hareketlenmek, İsrailli yetkililerin ifade ettiği şekilde, toplumu ayaklanmaya çağırarak çökertmeye çalışmak çok daha büyük faciaların tetikleyicisidir, bu başlı başına bir suçtur. Herhangi bir şekilde kimsenin hiçbir ülkeye rejim değişikliği dayatma gibi bir hakkı yoktur. Hele o ülkelerin devlet mimarisinin hedef alınması çok büyük facialara davetiye çıkartmak anlamına gelecektir.

GÖÇ DALGASINA HAZIRLIK: İran sınırından Türkiye'nin büyük bir göç dalgasıyla karşı karşıya kalması durumunda devlet birimlerimiz tam bir koordinasyon içerisinde gereken hazırlıkları yapıyorlar. Ekonomimize dönük negatif dalgalanmaları ortadan kaldırmak için gereken hazırlıklar yapılıyor.

ÖZEL'İN NE DEDİĞİ ANLAŞILMIYOR: CHP Genel Merkezi'ndeki siyasi uydu alıcılarının güncellenmesi lazım. Diplomatik, bir irade ortaya koyulduğu zaman yumuşak davrandığımızı söylüyorlar, ilkeleri ortaya koyduğumuz zaman da sert davrandığımızı söylüyorlar, dolayısıyla Sayın Özel'in gerçekten dış politikada ne dediği anlaşılmıyor. Bir diplomasi masası kurulduğu zaman siz işte şu güçlerden yana davranıyorsunuz, yeterince tavır almıyorsunuz diyor. Bu konuda da ortaya karışık bir şeyler söylemiş. Yani ne dediği gerçekten anlaşılmıyor.