“Niyetimiz bir, inancımız bir, yolumuz bir” temasıyla AK Parti sahada

"İFTARA 5 KALA": Ramazan'ın ilk haftasında Bursa'da temaslarda bulunan Büyükgümüş, AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret ederek İl Yürütme Kurulu üyeleri ve ilçe başkanlarıyla toplantı yaptı. Ardından teşkilat iftarına katılan Büyükgümüş, teravih namazı sonrasında Bursalı vatandaşlarla çay sohbetinde bir araya geldi. Sonraki gün Erzurum programında İl Başkanlığı ziyareti gerçekleştiren Büyükgümüş, ilçe başkanlarıyla toplantı yaptı. İftar öncesinde vatandaşlarla "İftara 5 Kala" programında buluşan Büyükgümüş, iftarda Demir ailesinin evine misafir oldu.

AİLE ZİYARETLERİ YAPILIYOR: Ankara'da temaslarını sürdüren Büyükgümüş, Yenimahalle'de düzenlenen teşkilat iftarına katıldı. İftar sonrasında Karabulut ailesinin evinde vatandaşlarla bir araya geldi. Büyükgümüş, Beşevler'de gençlik kolları tarafından kurulan iftar çadırını ziyaret etti. Aksaray ve Niğde'de İl Başkanlığı ziyareti gerçekleştiren Büyükgümüş, teşkilat vefa iftarına katıldı. Geçtiğimiz hafta Cumartesi İstanbul'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle gerçekleştirilen İstanbul Teşkilat İftarı'na katılan Büyükgümüş, programın ardından İstanbul Gençlik Kolları tarafından düzenlenen Gençlik Kolları Vefa Sahuru'nda gençlerle buluştu.

Ramazan ayı boyunca yürütülen programlar, AK Parti'nin "Niyetimiz Bir, İnancımız Bir, Yolumuz Bir" sloganıyla planlanan çalışmalarının sahadaki yansımalarını oluşturuyor. Bu kapsamda teşkilat mensupları Türkiye genelinde "Yeni Evim, İlk İftarım", gönül sofraları, gençlik buluşmaları, kampüs iftarları, teravih sonrası sohbetler ve aile ziyaretleri gibi birçok programı hayata geçiriyor. Ramazan çalışmaları yalnızca Türkiye ile sınırlı kalmıyor. Bu kapsamda Suriye'nin çeşitli bölgelerinde de iftar programları düzenlenerek bölgedeki sivillerle dayanışma buluşmaları gerçekleştiriliyor. AK Parti Teşkilat Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen Ramazan çalışmalarıyla birlikte, parti kadroları Türkiye'nin dört bir yanında vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor.