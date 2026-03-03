Ortadoğu’da savaş alarmı! İran’da iç çatışma endişesi

Karadeniz Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi İsmail Köse, Ortadoğu'daki her savaşın Türkiye'yi doğrudan etkilediğini belirterek göç dalgaları, artan enerji maliyetleri ve ekonomik istikrarsızlık riskine dikkat çekti. Köse, "Savaşın dışında kalmak mümkün olabilir ancak etkilerinden tamamen kurtulmak imkânsız" dedi.

Uluslararası sistemde normların zayıfladığı bir dönemin yaşandığını savunan Köse, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile eski ABD Başkanı Donald Trump'ın uluslararası hukuk ve normları dikkate almadan hareket ettiklerini öne sürerek "Gücün haklı kılındığı bir ortamda uluslararası hukuktan ve barıştan söz etmek zorlaşır" ifadelerini kullandı. Köse, İran'daki toplumsal yapıya da değinen Köse, ülkede uzun süredir huzursuz bir kamuoyu bulunduğunu belirterek mevcut savaş ortamının iç dengeleri daha da sarsabileceğini söyledi. Özellikle Devrim Muhafızları'nın süreçte belirleyici rol oynayacağını vurgulayan Köse, geçmişte Ruhollah Humeyni, Ali Hamaney ve Ali Ekber Rafsancani dönemlerinde güç merkezlerini kontrol eden yapının, mevcut kriz karşısında nasıl bir tutum sergileyeceğinin belirsiz olduğunu ifade etti. Köse, İran'da kısa vadede rejim değişikliği beklenmese de, sürecin Suriye örneğinde olduğu gibi zamana yayılabileceğini ve halk desteğini kaybetmiş bir yönetimin uzun vadede ayakta kalmasının zor olduğunu dile getirdi.